Netanyahou nomme un nouveau coordinateur pour les prisonniers et disparus

Après la démission de Lior Lotan, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a nommé Yaron Blum comme nouveau coordinateur pour la question des prisonniers et disparus. C’est lui qui sera désormais chargé des négociations indirectes avec le Hamas ainsi que des contacts avec les familles pour la restitution des dépouilles des soldats Hadar Goldin hy »d et Oren Shaoul hy »d ainsi que que la libération des civils toujours détenus à Gaza.

Yaron Blum a servi durant des années au sein du Shin Bet et il a également fait partie de l’équipe restreinte qui a négocié la ‘transaction Shalit’. il est titulaire d’une licence en Sciences politiques et d’un master en Relations internationales. Il est par ailleurs membre de l’Institut de recherche sur le terrorisme au Centre interdisciplinaire de Herzliya où il conseiller en matière de sécurité et terrorisme.

Binyamin Netanyahou a appelé les familles Goldin, Shaoul, Mengistu et A-Saïd pour leur faire part de sa décision. Il leur a redit son engagement à obtenir la restitution des dépouilles et la libération des civils.

Dès sa nomination, Yaron Blum a remercié le Premier ministre pour sa confiance et indiqué qu’il voit dans cette mission une question de priorité nationale de premier ordre. « Nous ne négligerons aucun moyen jusqu’à ce que nous réussissions », a-t-il promis.

Parlant au nom des familles des deux soldats, Dr. Simh’a Goldin a souhaité pleine réussite au nouveau coordinateur tout en précisant qu’il ne bénéficiera d’aucun jour de grâce. Il a également critiqué une déclaration passée du nouveau coordinateur qui exprimait son soutien aux conclusions de la Commission Shamgar qui après la transactio Shalit fixait des conditions plus restrictives pour les échanges de prionniers ou de dépouilles. Sim’ha Goldin n’a pas épargné non plus l’échelon politique qui selon lui n’utilise pas tous les leviers à sa disposition pour faire plier le Hamas. Il a estimé que la situation actuelle, avec le rapprochement Fatah-Hamas, serait une occasion idéale pour le gouvernement israélien d’obtenir la meilleure transaction qui soit.

Dr. Goldin a été très sévère envers le gouvernement: « Cela fait maintenant 1.173 jours que Hadar hy »d a été enlevé. Ceux qui vont s’enrôler sous les drapeaux au mois de novembre doivent savoir que l’Etat d’Israël n’abandonne pas ses soldats sur le champ de bataille (…) Au lieu d’exercer de lourdes pressions sur le Hamas, le gouvernement accède à tous les désideratas de Yahia Sinwar ce qui produit exactement l’effet inverse ».

Depuis plus de trois ans, les familles des deux soldats reprochent au gouvernement de continuer à venir en aide au Hamas et à la population de Gaza au lieu d’exercer de très lourdes pressions sur l’organisation terroriste.

