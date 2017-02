Naftali Benett fait pression sur Binyamin Netanyahou

Le ministre de l’Education Naftali Benett continue à faire pression sur le Premier ministre Binyamin Netanyahou avant son voyage à Washington.

A l’issue de Shabbat, Naftali Benett a publié une déclaration sous le titre « Le test de toute une vie pour Binyamin Netanyahou ». Il souligne que le monde entier et Israël en particulier seront accrochés à chaque mot qui se dira entre les deux dirigeants. Ainsi, menace Naftali Benett, « si lors de la première rencontre officielle entre Trump et Netanyahou l’idée d’un Etat palestinien est évoquée d’une manière ou d’une autre la terre tremblera ».

Naftali Benett se dit convaincu que si l’idée d’un Etat palestinien poursuit son chemin, « les pressions internationales, le boycott, les rapports internationaux anti-israéliens, les tirs de missiles, les gels de la construction, la limitation de l’action de nos soldats contre le terrorisme, tout cela continuera de plus belle ».

Le patron de Habayit Hayehoudi rappelle que les Accords d’Oslo, la Hitnatkout et le discours de Bar-Ilan de Binyamin Netanyahou ont enfermé Israël dans une voie inévitable vers un Etat arabe palestinien près de l’autoroute 6.

Naftali Benett considère comme « surréaliste » que ce soit précisément lors d’un mandat juxtaposé de Donald Trump et d’une coalition de droite en Israël que l’éventualité d’un Etat palestinien soit promue. Et de plus, en 2017 où seront célébrés les 100 ans de la déclaration Balfour et le cinquantenaire de la libération de la Judée-Samarie et de Jérusalem.

Lors de la réunion du cabinet restreint dimanche qui sera consacré à un tour de table avant le voyage de Binyamin Netanyahou, le ministre de l’Education compte exiger officiellement du Premier ministre qu’il renonce totalement et officiellement à la solution des deux Etats lors de son entretien avec Donald Trump. Il souligne que le « problème » n’est pas Donald Trump mais Binyamin Netanyahou et ce qu’il veut ou ne veut pas.

Photo Flash 90