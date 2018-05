Municipales à Netanya : le 30 octobre, ils votent Yoni Chetboun

Myriam Sebbane, de Kiriat Hasharon

Il paraît que l’union fait la force et quand on est un franco-israélien vivant à Netanya, cette force s’appelle Yoni CHETBOUN.

Que votre Alya date d’il y a 40, 30, 20 ou 2 ans (ou que vous veniez d’arriver), il y a des

« épreuves » à surmonter pour parvenir à s’intégrer dans notre si beau Pays. Certaines responsabilités nous incombent : faire l’oulpan, tenter de trouver un travail et s’intégrer par l’emploi sur le marché israélien, intégrer nos enfants en Israël par l’éducation, l’armée … c’est la base !!! Mais qui ne s’est jamais retrouvé « bête » devant un formulaire administratif à remplir, devant une simple machine pour prendre un rendez-vous à la koupat holim ou devant le professeur de ses enfants (que cela soit au gan ou au lycée).

La traduction des documents administratifs en français (comme c’est le cas en russe) comme le propose Yoni Chetboun est une nécessité. Proposer des activités extra-scolaires « qui ne coûtent pas un bras » et refuser que nos enfants et ados soient livrés à eux-mêmes (parce que les 2 parents travaillent), deux points qui entrent dans le programme de Yoni, sont aussi clairement nécessaires. Avoir un Maire venant d’une famille d’olim, qui connait les atouts et les « points faibles » de la communauté française, qui sait ce à quoi nous sommes sensibles (pour ma part l’avenir et le présent de mes enfants), qui connait les conséquences pour les familles de l’alya boeing … et qui est prêt à prendre cela en considération dans son programme, c’est une opportunité pour nous à ne pas manquer. La division de Netanya en arrondissements avec des services de proximité est aussi une excellente chose et une infime partie de ce que Yoni Chetboun souhaite mettre en place. Mes propos ne visent pas ici à devenir (ou rester) des assistés ou à vouloir « transformer les mentalités ». Je ne parle pas non plus de communautarisme car YONI est LE candidat de tous les habitants de Netanya (il suffit de voir l’engouement qu’il suscite auprès de tous), mais il a ce petit quelque chose en plus : une sensibilité particulière pour nous olim de France dont il est proche.

A part ce côté politique, deux choses sont significatives pour moi. Le fait qu’il vienne d’une famille religieuse et que lui-même le soit ! Ce serait quand même beau le Maire de Netanya avec une kippa (et peut être aurons-nous la chance de voir se développer des établissements de second degrés religieux). La seconde chose c’est que j’ai eu l’occasion de rencontrer Yoni, il y a quelques années après la seconde guerre du Liban lors d’une soirée du Libi France. Il était alors commandant d’un des bataillons de l’unité Golani et venait rendre hommage à Yohan Zerbib Zal. Un homme d’une telle prestance mais en même temps empreint d’une incroyable humilité, un homme tolérant, droit et intègre dans ses actes et ses paroles … j’étais à l’époque bien loin des préoccupations de l’Alya ou autre mais cet Homme m’a marqué.

C’est aussi de notre responsabilité d’être unis !!! Nous, communauté francophone, savons BHM nous allier et être solidaires dans les épreuves, mais souvent dans la vie de tous les jours, on est prêt à s’écraser les uns les autres pour réussir ou pour « gagner » une reconnaissance quelconque. A l’instar d’olim d’autres pays (qui ont su s’intégrer et faire valoir leurs droits) unissons-nous afin de progresser ensemble !!! Prenons en main notre avenir et celui de nos enfants, RASSEMBLONS NOUS TOUS DERRIERE YONI CHETBOUN ET SA LISTE dès aujourd’hui et au bureau de vote le 30 octobre.

Nathalie, du centre de Netanya

On veut les mêmes chances que tous pour l’intégration. Yoni s’en préoccupe, lui. Il a des idées novatrices, et il est profondément attaché à sa ville et à ses habitants. Il a de vraies valeurs juives. Netanya est une jolie ville, mais elle a besoin d’évoluer sur d’autres plans que l’immobilier. Beaucoup de domaines ne sont pas suffisamment développés. Yoni, c’est une promesse d’évolution. Son programme est global et peut parler à chacun d’entre nous : Sabra comme Olim.

Je précise que je n’ai pas parlé des français spécifiquement, car Yoni se soucie de tous les Olim, d’où qu’ils viennent. Ses parents ont été Olim, il est donc très sensible à ce sujet. L’heure est au soutien de ce candidat et de sa liste en priorité, et même ceux qui sont là depuis longtemps doivent le soutenir, car c’est montrer qu’ils se soucient de leurs frères nouveaux arrivés. C’est un devoir.

La division n’a jamais rien donné de positif. L’heure est à l’union, pour le bien de tous.

Jean Barsey, de Dora

Il était une fois Netanya, ville vitrine d’un Israël bienheureux, ensoleillé, ville dotée d’une population diversifiée à l’image du kibbutz galouiot. Y grandit un enfant qui sert son pays jusqu’à atteindre un grade d’officier supérieur dans l’élite de TSAHAL. Comme tous les leaders de notre temps, il fonde et gère une entreprise hightech dans la start up Nation. Poussant le don de soi jusqu’à la Knesset, cet israélien, francophone de cœur, dont les deux parents ont immigré de France, crée avec un grand succès le 1er lobby francophone officiel de l’Assemblée Nationale israélienne. Cet enfant de Netanya revendique aujourd’hui à juste titre un programme de gagnant aux prochaines élections municipales d’octobre. Sa stratégie est digne des meilleures opérations gagnées par TSAHAL.

En tant que francophone établi à Netanya depuis 2010, j’ai compris l’opportunité unique qui se présente aux francophones de Netanya désirant s’intégrer et améliorer honnêtement leur avenir économique et social, en apportant à Israël ce petit plus unique qu’ils ont, et que la France regrette déjà. Avec Yoni, les francophones auront la chance de vivre en bonne intelligence dans un meilleur Netanya. Yoni est plus apte que n’importe quel autre français à nous représenter, justement parce qu’il n’est pas français mais il est l’israélien qui nous connait le mieux étant issu de l’Alya française. Pour une intégration plus facile soyons tous rassemblés avec Yoni Chetboun et sa liste dans un meilleur Netanya.

Emilie Tordjman, de Poleg / Ir Yamim

Un maire avec une kippa sur la tête… Waouw je suis fière à l’avance de cette victoire.

Mes amis, Yoni Chetboun va tout changer à votre quotidien : vous allez être aidés dans vos démarches administratives, notre communauté va enfin avoir tous les outils indispensables à son intégration, le monde du travail israélien va enfin pouvoir être accessible, les écoles seront mieux adaptées à recevoir nos enfants dans de bonnes conditions…Enfin je ne vais pas vous faire le programme mais c’est le moment de se mobiliser.

Le plus important c’est de tous se rassembler autour du seul leader de la communauté israélienne qui communique dans notre langue maternelle, comprend notre culture et connaît notre mentalité. Il est le seul capable de nous unir pour faire de Netanya une ville où les français d’origine pourront se reconnaître vraiment. Tous ensemble pour Yoni Chetboun et sa liste.