Le mouvement terroriste FPLP veut entrer…au Bundestag!

Le Front de Populaire de Libération de la Palestine a décidé de rejoindre un groupe de mouvements gauchistes allemands réunis sous l’étiquette du parti marxiste-léniniste MLPD ( Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands) et se lance dans la course pour les élections législatives fédérales du mois de septembre.

Le FPLP avait été créé en 1967 et avait notamment eu pour chefs historiques Georges Habache et Ahmed Jibril. Cette organisation a eu à l’actif de très nombreux détournement d’avions et d’attentats meurtriers en Israël et à l’étranger, notamment l’assassinat du minisre Rehavam Zeevi hy »d en octobre 2001 à Jérusalem. Le FPLP a été insérée dans la liste officielle des organisations terroristes par Israël, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et l’Union européenne.

L’annonce de l’intention du FPLP de se fondre dans le MLPD et tenter d’entrer au Bundestag a notamment fait réagir Volker Beck, membre du Parti Alliance 90/Les Verts et président du groupe d’amitié Allemagne-Israël au Bundestag: « Il n’urait jamais dû être permis qu’une telle organisation terrorriste anti-israélienne puisse rallier un parti allemand et se présenter à des élections en Allemagne ». Il s’est adressé au ministre fédéral de l’Intérieur Thomas de Maizière afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour invalider le ralliement du FPLP au MLPD.

Selon l’hebdomadairel Jüdische Allgemeine, le Service Fédéral du Renseignement ne verrait pas de problème dans la candidature de membres du FPLP aux élections fédérales!

En décembre dernier, le maire de Berlin Michael Müller avait autorisé le FPLP à célébrer publiquement les 40 ans de son existence dans la capitale allemande.

Le MLPD n’a jamais réussi à entrer au Bundestag. Aux dernières élections de 2013, il a obtenu 13.000 voix soit à peine 0,03% des suffrages. En accueillant le FPLP, le MLPD espère élargir son électorat en attirant les voix des musulmans qui sont sensibles à la « cause arabe palestinienne ».

