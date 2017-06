Mosquée de Paris: pour Dalil Boubakeur, les Juifs sont « des faussaires du texte sacré »!

Il est coutumier de dire que les Arabes ont importé les chiffres en Occident. Il semble qu’ils ne s’en soient pas eux-mêmes inspirés. La tradition musulmane quant à l’antériorité de l’Islam à toutes les autres traditions religieuses défie toute les lois mathématiques. Elle a pourtant été une nouvelle fois exprimée avec force, non pas par un imam fondamentaliste lié à Al-Qaïda mais par un responsable estampillé « modéré », « sage », « éclairé » « modèle du vivre-ensemble », tant par les autorités françaises que par le judaïsme institutionnel et rabbinique français: je veux parler de Dalil Boubakeur, recteur de la Grande mosquée de Paris.

La théorie fumeuse de la « majorité modérée » face à une minorité d’extrémistes » a une fois de plus explosé en vol. Le double langage islamique a une nouvelle fois montré ses atours et l’Islam, le vrai, et percé la fine carapace de celui qui est vendu au grand public afin de l’anesthésier.

Dans un long article au titre doucereux de « Connaissance de l’Islam », le recteur se livre notamment à une énumération des défauts et travers condamnés par l’Islam, dans laquelle on ne pourra qu’être frappé par la différence abyssale entre la théorie et la pratique islamique barbare à travers le monde: « « L’Islam condamne le vice et glorifie la vertu, (…) interdit le fanatisme et les passions criminelles, la haine, le racisme… ». Il est bon de le lire…

Le dignitaire religieux se lance ensuite dans une critique méprisante des autres religions, dont le Judaïsme auquel il réserve ses flèches les plus acérées. Dans la partie de l’article consacrée à Avraham, Dalil Boubakeur revient sur une thèse traditionnelle des exégètes musulmans à travers l’Histoire: les Juifs ont falsifié le texte biblique! Ils ont remplacé Ismaël par Isaac dans l’épisode du « ligotage » afin de s’arroger la légitimité de la descendance d’Avraham. Autrement dit, bien que de loin antérieurs à l’Islam, les Juifs auraient réussi l’exploit de falsifier leur texte sacré afin de léser l’ancêtre d’une foi religieuse qui naîtrait quelque vingt cinq siècles plus tard!

Cette thèse surréaliste n’a pas que des implications théologiques: pour l’Islam, la préseance d’Ismaël sur Isaac ôterait du coup toute légitimité au droit du peuple juif sur la Terre d’Israël, la promesse d’Abraham ayant été faite par D.ieu à Ismaël et à sa descendance!

Voici ce qu’écrit le ‘modéré’ Dalil Boubakeur:

« Les légendes immorales, les invraisemblances et les niaiseries de la Bible doivent être sinon acceptées, du moins jugées de bon cœur et avec une indulgence souriante (…) L’islam rejette comme grossièrement naïve et prétentieuse toute idée d’alliance avec Dieu fondée sur l’écoulement du sang des parties génitales (brit mila) « Selon la Genèse, le candidat à l’immolation était Isaac. Selon la thèse musulmane, il s’agit d’Ismaël. Les sémitisants (…) ont souligné cette falsification et considèrent, en outre, les chapitres suivants surtout le chapitre XXII, comme transformés et pratiquement vidés de leur substance, à cause des compilateurs tardifs des traditions juives qui se sont évertués, en arrangeant les textes à leur manière, à faire d’Isaac et de son fils Jacob les seuls dépositaires de la révélation et les seuls fondateurs du culte. Pour rendre cohérente la narration biblique et leur conception de la prophétie comme un privilège exclusif d’Israël, ils ont modifié le Texte sacré et substitué Isaac à Ismaël (…) Le faux ressort d’ailleurs du style « ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, etc. ». Cette insistance et ces précisions nullement indispensables trahissent à elles seules chez le faussaire anonyme, une détermination intéressée et donc obstinée, à convaincre ses lecteurs, malgré la matérialité des faits, d’une contrevérité patente. »

Comme l’écrit le polytechnicien Aurélien Marq sur le site Le Causeur, « pour Dalil Boubakeur, la tradition juive ne peut résulter que d’un mensonge conscient et volontaire ». On sait ce que ce genre d’accusations antisémites peut provoquer dans la tête de jeunes musulmans chez lesquels la haine des Juifs et d’Israël est déjà bien ancrée.

Pour un peu ils en viendraient presque à nier qu’il y avait un Temple juif à Jérusalem ou affirmer que le ‘peuple palestinien’ est ancien de quatorze-mille ans. Mais n’exagérons pas…

Après ces propos ubuesques mais qui traduisent somme tout le mainstream de la pensée religieuse musulmane, on attend la réaction ferme des institutions représentatives juives françaises – rabbiniques et politiques – qui ont si bien su encourager ouvertement le vote Macron face à Marine Le Pen, « symbole de l’intolérance et de la haine de l’Autre »…

Photo Illustration