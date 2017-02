Moshé Feiglin retourne sur le Mond du Temple

Plus de deux ans après sa dernière visite, l’ancien député Moshé Feiglin, président du parti Zehout s’est rendu sur l’Esplanade du Temple. Auparavant, Moshé Feiglin avait l’habitude d’y monter une fois par mois, mais suite à l’attentat contre Yehouda Glick et les menaces musulmanes contre Feiglin, la police de Jérusalem, sur ordre direct du Premier ministre lui avait interdit l’accès au lieu le plus saint du peuple juif. Cette interdiction avait été maintenue après qu’il ait cessé d’être député.

Moshé Feiglin avait récemment réitéré sa demande et a été cette fois-ci exaucé. La police a indiqué qu’elle souhaite permettre l’accès au Mont du Temple à davantage de Juifs, mais pas « à ceux qui se livrent à des provocations ». Il faut noter que par « provocation », la police entend également des balancements, des murmures ou des attitudes pouvant donner le sentiment aux « inspecteurs » du Waqf que des Juifs prient sur l’Esplanade!! Une réelle attitude de dhimmis face aux exigences musulmanes!

Selon des témoins, Moshé Feiglin a été très ému de fouler à nouveau l’Esplanade du Temple.

