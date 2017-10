Moshé Cahlon en visite à Ramallah!

Le ministre des Finances Moshé Cahlon s’est rendu discrètement dimanche à Ramallah où il a rencontré le chef du cabinet de l’Autorité Palestinienne Rami Hamdallah. Cette entrevue intervient alors qu’il y a deux semaines le gouvernement israélien avait décidé de cesser tout contact avec l’Autorité Palestinienne tant que la situation ne sera pas clarifiée sur l’union entre le Fatah et le Hamas. A cette rencontre assistaient également le directeur-général du ministère des Finances Shaï Bavad, le coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires Yoav Mordekhaï ainsi que Jason Greenbatt, l’émissaire spécial du président américain Donald Trump (c’est lui qui a pris la photo collective acconpagnant l’article).

Le but de cette visite était de faire avancer la coopération économique entre Israël et l’AP. Comme de coutume, les représentants de l’Autorité Palestinienne ont formulé une série d’exigences telles que la cessation de la construction juive en Judée-Samarie, la levée du blocus maritime sur la bande de Gaza et la reprise des transferts de fonds en direction de Ramallah.

A l’issue de la rencontre, Jason Greenblatt a noté que de nets progrès avaient été faits dans la coopération économique entre les deux parties dans les domaines des investissements et de la circulation des marchandises.

Photo Twitter Jason Greenblatt