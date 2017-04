Moshé Cahlon annule la taxe d’acquisition sur les téléphones mobiles

Dans le cadre de son programme « Netto Mishpah’a », destiné à réduire les dépenses des ménages, le ministre des Finances a déjà signé un décret annulant la taxe d’acquisition sur les téléphones mobiles. Cette mesure concerne aussi les cartes SIM et les batteries.

De manière concrète, le prix des appareils de téléphones portables devrait baisser de 15%, qu’ils soient importés par des sociétés ou par des particuliers.

Actuellement la taxation de ce genre de produit est multiple: au prix de base il convient de rajouter cette taxe d’achat de 15%, plus les frais de port, plus la TVA de 17%. L’annulation de la taxe d’acquisition baissera les prix de manière significative mais les appareils resteront encore plus chers qu’à l’étranger en raison du taux élevé de la TVA.

Pour les caisses de l’Etat il s’agit d’une baisse de recettes de l’ordre de 450 millions de shekels par an.

Le ministre des Finances entend adopter la même mesure pour d’autres produits tels que les vêtements pour enfants et les chaussures.

Photo Illustration