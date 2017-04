Le monde où tout va pour le mieux s’inquiète de la construction d’une nouvelle localité juive

La communauté internationale qui semble s’ennuyer tant le calme règne sur la planète s’inquiète désormais de la construction annoncée de la nouvelle localité juive promise aux familles expulsées d’Amona. Plusieurs pays pays ont réagi à ce mini-événement.

Le secrétaire au Foreign Office Boris Johnson a déclaré que cette décision est contraire au droit international et qu’elle « éloigne les chances de paix et de rapprochement entre Israël et le monde arabe ». Il faut dire que le dernier contact qu’a eu le chef de la diplomatie britannique avant de quitter Israël lors de sa récente visite fut une rencontre avec des responsables de Shalom Akhshav!

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayraut n’a pas failli à la tradition diplomatique française. Il a condamné cette décision israélienne avec des termes pour le moins exagérés compte tenu de la situation qui règne à quelques dizaines de kilomètres du lieu où sera construit cette petite localité: « Cette décision constitue une menace pour la paix (!) et risque d’alimenter la violence sur le terrain », justifiant ainsi par avance des attentats qui pourraient être commis, sans lien d’ailleurs avec la décision du gouvernement israélien. Jean-Marc Ayrait a poursuivi avec le mantra français: « Les implantations (juives) sont illégales au regard du droit international et contraires à la résolution (2334) du Conseil de sécurité ».

De son côté, le ministère allemand des Affaires étrangères a demandé à Israël de « fournir des explications quant à ses intentions pour l’avenir », et a rappelé qu’il « ne reconnaît pas les actions susceptibles de modifier le statu quo en Judée-Samarie qui ne seraient pas le fruit d’un accord entre les parties ».

La réaction la plus virulente a été celle de la Jordanie. Le porte-parole du gouvernement, Muamad al-Moumani a déclaré: « Cette décision porte nettement atteinte aux droits du peuple palestinien et particulièrement à son droit d’édifier un Etat dans les frontières d’avant 1967. Elle réduit aussi les chances de relancer les processus de négociations pour arriver à la fin du conflit et constitue un terrain idéal sur lequel se basent les organisations terroristes et les extrémistes »! Il a appelé la communauté internationale « à condamner Israël et faire cesser ses provocations ».

Photo Miriam Alster / Flash 90