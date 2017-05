Le mois de l’héritage juif américain

Donald Trump a proclamé vendredi dernier le mois de mai mois de l’héritage juif américain. C’est en famille que le président célébrera les relations profondes qui lient, dit-il, les Juifs américains aux Etats-Unis et à leurs principes fondateurs. Imaginez le scandale si un président français lançait cette idée. Tout le monde le voudrait, son mois.

Marqué tous les ans depuis 2006 aux Etats-Unis, et précédé chaque année d’une annonce du président en exercice, cette fois Donald s’y colle donc, avec Mélania, sa fille Ivanka, son gendre Jared Kushner et ses petits-enfants, « célébrant de concert la profonde connexion spirituelle qui lie, et liera toujours, le peuple juif aux Etats-Unis et à leurs principes fondateurs. »

Son communiqué déclare : « Dans tous les aspects de la vie culturelle, spirituelle, économique et civique, les Juifs américains ont été au premier plan des luttes pour la liberté, l’égalité et la dignité, aidant à donner une lueur d’espoir aux personnes tout autour du globe, …..[le peuple juif] a laissé une marque indélébile sur la culture américaine » et il rappelle l’immense succès que les Juifs ont connu aux Etats-Unis « grâce à une synthèse unique de respect de leur héritage et d’amour du pays. »

Les réussites des juifs américains

Au nom de la Maison Blanche et au nom de la nation, il remercie « ce grand peuple, fort, prospère et aimant » , et insiste sur « toutes ses réussites dans toute la culture et la société américaine, dans chaque domaine et dans chaque profession » : c’est bien aux States qu’on peut entendre ça et rendons-le lui, c’est bien du Donald Trump, sincère dans cet élan.

C’est la force du patrimoine juif américain au sein de l’Etat, « enraciné dans la foi ancestrale et dans les traditions du peuple juif, et ce peuple qui a laissé une trace indélébile dans la culture américaine » par le code éthique issu de la philosophie juive du Tikun olam incitant à accomplir des actes vertueux qui seront célébrés, a ajouté le président, soulignant combien les Juifs, dans tous les aspects de la vie culturelle, spirituelle, économique, et civique, furent « à l’avant-garde des luttes pour la liberté des hommes, l’égalité et la dignité, contribuant à faire illuminer l’espoir pour les gens du monde entie »r. Ivanka, la fille de Donald Trump, s’est convertie au judaïsme avant d’épouser en 2009 Kushner, lui-même de religion juive. Tous deux sont de proches conseillers du président.

La semaine précédente, Donald Trump avait commémoré le Jour du souvenir de la Shoah en promettant d’éliminer l’antisémitisme, et en promulguant une semaine entière d’hommage aux victimes de la Shoah. « Le jour de Yom Hashoah, nous regardons le passé, le chapitre le plus sombre de l’histoire de l’humanité. Nous pleurons, nous nous souvenons, nous prions, et nous nous engageons : Plus jamais. Je le dis, plus jamais », affirma-t-il.

Jewish American Héritage Month

C’est le président George W. Bush qui, le 20 avril 2006, publia sous son second mandat la première proclamation présidentielle désignant le mois de mai mois de l’héritage juif américain : deux parlementaires, les démocrates Debbie Wasserman Schultz et Arlen Specter, avaient proposé une loi à ce sujet et recueilli l’adhésion unanime de la Chambre des représentants en 2005, puis du Sénat en 2006 : une résolution de la Chambre des représentants appela le président à publier chaque année une proclamation appelant l’Etat et les gouvernements locaux et le peuple des Etats-Unis à observer le mois de l’histoire juive américaine avec des programmes, des cérémonies et des activités appropriés et le Jewish American Heritage Month naissait, son objectif étant de célébrer les contributions du judaïsme américain depuis quatre siècles.

Des cérémonies et des événements artistiques sont organisés tout au long du mois dans des musées et des institutions publiques, alors que le jewishheritagemonth.gov raconte aux internautes l’histoire sociale et culturelle des Juifs américains.

Barack Obama lui aussi célébra ce mois et fut même le premier président américain à organiser en 2010 une cérémonie à la Maison-Blanche en l’honneur de l’événement, honorant « les formidables contributions – comme scientifiques et artistes, comme militants et comme entrepreneurs », du peuple juif, et l’engagement des Juifs américains dans la bataille en faveur des droits civiques.

Il est, depuis 1978, une autre cérémonie en l’honneur des contributions juives à la société : l’Education and Sharing Day ou Jour de l’Education et de la Transmission, célébré chaque 11 Nissan.

Vous l’aurez noté : le Jewish American Heritage Month coïncide avec la date d’indépendance de l’Etat d’Israël.

