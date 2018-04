Mission Annuelle du Technion France 11 au 14 mai 2018

Sur le Campus du Technion, Israel Institute of Technology – Haïfa, Israël

#TechnionConnectedWorld, Vers l’Union de l’Homme et de la Data

En partenariat avec French Tech

L’année 2017 fut celle de tous les records pour l’écosystème d’innovation israélien, 5,24 milliards de $ ont été levés par les pépites israéliennes, contre 4,8 milliards de $ en 2016, avec un montant moyen du ticket d’entrée de 10 millions de $. L’implantation des centres de R&D de grands groupes tel que Amazon et Alibaba à Haïfa près du campus du Technion, a permis de confirmer la place du

Technion comme un phare de l’Innovation pour les GAFA et les BATX.

Le Technion France organise la 13ème édition de sa Mission Annuelle du vendredi 11 au lundi 14 Mai 2018 au Technion – Israel Institute of Technology, à Haïfa, Israël sur le thème de #TechnionConnectedWorld : Vers l’Union de l’Homme et de la Data.”

Ce rendez-vous scientifique et technologique incontournable entre les deux écosystèmes, se concentrera sur la thématique des Enjeux du Connecté : Cybersécurité, IoT, Réseaux & Telecoms, Systèmes Autonomes, Intelligence Artificielle, Full Data, MedTech, FoodTech, Robotique et Edtech sont autant de sujets qui seront abordés et qui donneront lieu à des rencontres et à des échanges entre membres de la délégation, experts du Technion mais également avec des représentants de start-up israéliennes innovantes et incontournables dans ces domaines.

Ainsi durant 4 jours, la délégation va découvrir les écosystèmes locaux de l’innovation, visiter le Technion Drive – l’accélérateur du Technion, les centres de recherche, rencontrer de potentiels partenaires publics et privés et participer à des rendez-vous d’affaires ciblés. Cette Mission sera également l’occasion de découvrir l’incroyable richesse du patrimoine culturel et historique israélien, le samedi lors des visites de Jérusalem et de sa vieille ville.

Le dimanche 13 et le lundi 14 seront dédiés à la découverte du Campus du Technion et de ses laboratoires et exposeront les innovations à la pointe du progrès dans des domaines scientifiques et technologiques multiples.

Un dîner de Gala en présence de la Gouvernance du Technion, son Président, le Professeur Peretz Lavie, du Maire de Haïfa, M. Yona Yahav, son Excellence l’Ambassadrice de France en Israël, Mme Hélène Le Gall, de la Consule de Haïfa, Mme Catherine Crosnier, les représentants de l’ambassade en Israël et d’autres invités de marque participeront à ce dîner de Gala.

Faire partie de la délégation, c’est bénéficier de rendez-vous personnalisés avec les experts du Technion en marge du programme initial, pour ainsi répondre à vos intérêts scientifiques ou technologiques et d’initier des discussions en vue de partenariats bilatéraux.

Cette Mission a pour but comme chaque année de mettre en interface direct les meilleurs experts du Technion avec les membres de la délégation sur des sujets d’intérêts communs afin de développer et de concrétiser des partenariats stratégiques entre l’écosystème français et le Technion.

Le Technion – Israel Institute of Technology, dont l’un des pères fondateurs est Albert Einstein, fut fondée en 1912. Située sur le mont Carmel à Haïfa en Israël, elle est la plus ancienne université du pays. Dès sa création, le Technion s’est fixé pour mission de former les hommes et les femmes qui construiront le nouvel Etat. Cette mission explique son succès dans le monde et lui permet de nouer des partenariats académiques avec les plus grandes universités internationales (Jacobs Technion – Cornell Institute, NYC, Institut de Technologie Technion Guangdong (ITGT), Chine). Classée 18ème meilleures écoles en informatique et 43ème en ingénierie par le prestigieux classement de Shanghai et 6ème dans le monde pour l’entrepreneuriat et l’innovation d’après l’enquête du MIT, Le Technion compte à son actif 18 facultés, 14 000 élèves, 60 centres de recherche et 3 prix Nobel. Les sociétés dirigées par les diplômés du Technion représentent 51% de l’export industriel israélien, et 41 anciens diplômés sont listés au Dun & Bradstreet’s List du Top 125 Business leader.

Le Technion France a pour but de développer, valoriser et promouvoir le Technion, Israel Institute of Technology, dans les différents domaines scientifiques, technologiques, d’entrepreneuriat, ou encore d’éducation en France et en Europe Francophone. Il joue également un rôle de relais d’information et de Networking grâce à la mise en place de colloques, d’évènements et de conférences en France, et toujours appuyé par des intervenants de qualité : Professeurs, Chercheurs, Ingénieurs, Chefs d’Entreprises devenues des success stories, français et israéliens du Technion. Il initie, développe et concrétise des coopérations industrielles avec des entreprises mondialement connues comme avec Total, Veolia, Sanofi, Servier, ou encore Havas Media. Enfin, et dans la continuité de la mission d’éducation du Technion, il aide financièrement et matériellement l’université dans son développement et sa recherche de nouveautés

scientifiques, et apporte de l’aide aux étudiants. Le Technion France permet aussi à tous les futurs étudiants français – qui souhaitent partir étudier à l’étranger – de comprendre, connaître et appréhender une future entrée dans cette université prestigieuse, et de découvrir les partenariats qui existent avec des écoles de renom : L’Ecole Polytechnique, L’Institut Mines Télécom, Paris Sciences & Lettres, CentraleSupélec et bien d’autres.

