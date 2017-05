Le miracle de la Guerre des Six jours

La Guerre des Six Jours, déclenchée le 26 Iyar 5727 (5 juin 1967), restera un moment inoubliable de l’histoire d’Israël et du peuple juif.

Israël, qui a dû faire face à la menace des armées de l’Egypte, de la Jordanie et de la Syrie, a lancé une attaque préventive pour se défendre et a remporté en moins d’une semaine, de façon miraculeuse, une victoire fulgurante contre ses ennemis.

Dès la première journée de combats, Tsahal a réussi à anéantir la moitié de l’aviation arabe. Quelques jours plus tard, les forces égyptiennes, jordaniennes et syriennes étaient vaincues sur tous les fronts.

Sur le plan territorial, Israël a repris la bande de Gaza qui a été donnée aux Palestiniens avec le Goush Katif en 2005 conformément au plan de retrait d’Ariel Sharon, la péninsule du Sinaï, cédée des années plus tard à l’Egypte dans le cadre du traité de paix signé entre les deux pays, le plateau du Golan qui a ensuite été annexé par Israël, la Judée-Samarie et la partie orientale de Jérusalem avec le Kotel.

C’est le 28 Iyar que Jérusalem, capitale éternelle d’Israël et du peuple juif, a ainsi été réunifiée avec la reprise de la Vieille Ville.

Depuis cet événement exceptionnel, cette journée est devenue une date importante du calendrier juif et israélien.

Des festivités sont prévues dans la capitale et dans le reste du pays. Les plus spectaculaires sont sans aucun doute la traditionnelle ‘danse des drapeaux’ à laquelle se joignent, dans le centre-ville, des milliers de jeunes des Yeshivot du courant sioniste religieux qui se dirigent ensuite, en dansant et en chantant, vers le Kotel pour une cérémonie solennelle.

Une commémoration a lieu également à la ‘Colline des Munitions’, Guivat Hatah’moshet, où des combats très durs, avec la perte de nombreux soldats, se sont déroulés avant la reconquête de la Vieille Ville.

Source www.chiourim.com