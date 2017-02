Du miel de Samarie remporte un concours international

Douce nouvelle en provenance de Caroline du nord. Dans le cadre du ‘Black Jar Honey Contest’, un concours réunissant des apiculteurs de nombreux pays, ce sont les abeilles de Kedoumim en Samarie qui ont été primées comme produisant meilleur miel international dans la catégorie « Miel de fleurs sauvages ». Il est produit dans les ruches « Dvash Kdoumim » appartenant à Yaël Ferbstein. En deuxième place arrivait un miel de Grèce et en troisième des Îles Canaries.

Le jury était formé de chefs-cuisiniers, de directeurs d’écoles hôtelières, de critiques gastronomiques et de spécialistes d’apiculture.

A l’issue du concours, Yaël Ferbstein a exprimé sa joie d’autant plus que ce concours s’était déroulé à la période de Tou Bishvat: « C’est une preuve que les fleurs et plantes qui poussent en Samarie sont de grande qualité et également que nous vivons vraiment dans le pays où coule le lait et le miel », a déclaré l’heureuses gagnante. Ce miel particulier est produit de manière entièrement naturel et avec des plantes qui ne sont pas traitées.

Ce prix n’aurait évidemment pas pu s’obtenir dans un concours en Europe, qui aurait boycotté l’entreprise de Yaël Ferbstein parce qu’elle emploie une…colonie d’abeilles!

