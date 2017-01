Mgr. Hilarion Capucci: décès d’un prélat complice des terroristes de l’OLP

L’ancien archevêque grec-catholique de Jérusalem Hilarion Capucci est décédé à Rome à l’âge de 94 ans. Ce prélat d’origine syrienne avait défrayé la chronique en 1974 lorsqu’il avait été arrêté par la police israélienne transportant des armes au profit de l’OLP de Yasser Arafat dans le coffre de sa Mercedes protégée par l’immunité diplomatique. La police avait découvert dans le véhicule tout un arsenal qu’il voulait transmettre aux terroristes au nom de sa définition de la « charité chrérienne »: des missiles Katioucha, des fusils, des pistolets, des grenades et des explosifs!

Jugé et condamné la même année à douze ans de prison pour complicité active au terrorisme, il avait toutefois été libéré trois ans plus tard, en 1977 comme geste du gouvernement israélien envers le Pape Paul VI et expulsé vers l’Italie. En Israël, on espérait alors que sa libération aiderait à la restitution par la Syrie de la dépouille de l’espion Elie Cohen hy »d! Lors de la prise d’otages d’Entebbe en Ouganda, les terroristes du FPLP avaient d’ailleurs inclus l’archevêque dans la liste des trente-six terroristes dont ils réclamaient la libération.

Depuis l’Italie, Hilarion Capucci continua à oeuvrer pour la cause arabe palestinienne. En 2010, il prit part à l’expédition pro-Hamas du Marmara et en 2011, il célébra à Rome les funérailles du journaliste italien pro-palestinien Vittorio Arrigoni, assassiné à Gaza…par des salafistes.

C’est comme un « héros de la grande lutte palestinienne » qu’il a été décrit par Mahmoud Abbas dans un communiqué de deuil publié dimanche par l’Autorité Palestinienne dès l’annonce de sa mort. Le Fatah a également fait l’éloge de « celui qui joua un rôle majeur dans le soutien à la lutte du peuple palestinien jusqu’à son dernier jour ».

En livrant des armes servant à tuer des Juifs…

