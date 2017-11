Meyer Habib pose une question, la France Insoumise quitte l’Hémicycle

J’ai interpellé cet après-midi, lors de la séance des questions au gouvernement, le Premier ministre Edouard Philippe après que la France, par la voix du porte-parole du Quai d’Orsay, a déclaré officiellement le 25 octobre « espérer » la libération du terroriste franco-palestinien Salah Hamouri.

J’ai demandé au Premier ministre : « Combien de morts faudra-t-il pour que nous comprenions que c’est le même ennemi qui tue à Jérusalem, Paris, Nice ou Barcelone. » Je rappelle douloureusement que les tueurs de Toulouse et de l’HyperCasher ont légitimé leurs actes barbares en citant explicitement le conflit israélo-palestinien.

« Faire deux poids et deux mesures, c’est avoir déjà perdu la guerre contre le terrorisme. » Manuel Valls l’avait bien compris et courageusement exprimé ici-même : l’antisionisme est le nouvel antisémitisme.

Provocation, clientélisme, les mêmes, communistes et insoumis, ont annoncé – un 13 novembre ! – leur projet d’aller en Israël soutenir les terroristes Bargouthi et Hamouri et appeler au boycott de l’Etat juif, qui a fait savoir qui leur interdirait l’entrée sur son territoire.

Pour LFI, « lorsqu’on massacre en France, c’est du terrorisme, en Israel, c’est de la résistance. » J’aurais espéré la même rigueur morale face aux exactions de leur mentor Maduro au Vénézuela …

Réaction invraisemblable du Quai d’Orsay, fidèle à sa ligne anti-israélienne : Israël devrait céder et accepter cette « mission d’information ». Comme si l’apologie du terrorisme était normale, comme si l’appel au boycott était légal !

Certaines vérités étaient trop dures à entendre pour les communistes et insoumis, qui ont préféré quitter l’hémicycle, sous les ordres du caporal en chef Mélenchon.