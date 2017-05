Meyer Habib : « si mes électeurs ne se déplacent pas pour voter, je crains de ne pas être réélu »

Chance du calendrier, je suis en Israël en même temps que le député français Meyer Habib, que j’ai personnellement décidé de soutenir dans sa réélection lors des législatives du 4 juin prochain dans la 8ème circonscription des Français de l’étranger.

Ce qu’il m’a dit lors de notre rencontre, fort agréable par ailleurs, m’a surpris.

Meyer Habib est le plus vocal défenseur des Français juifs, et dans une France qui affiche au fronton de ses 30 000 mairies le mot Fraternité, il mérite pour cela d’en être salué par toutes les grandes consciences humanistes que compte la France.

Il est un des grands défenseurs de l’Etat d’Israël, constamment traînée dans la boue par les mensonges des médias, et puisque le Président Hollande a déclaré : «Je suis l’ami d’Israël et je le resterai toujours», tout ce que compte la France d’amoureux de la démocratie et de rejet du même terrorisme islamiste qui menace la France et Israël, ne peut qu’applaudir les courageuses prises de position de Meyer Habib.

Tout cela, les Français de l’étranger qui ont voté pour lui en 2013 le savent. Ils suivent chacune de ses interventions publiques, reprises sur sa page Facebook et partagées des dizaines de milliers de fois.

C’est donc un député confiant de sa réélection que je m’attendais à rencontrer hier à Tel Aviv avant son voyage en Italie, la semaine prochaine, d’autant plus confiant que chacune de ses visites en Israël lui réserve un accueil enthousiaste.

Et ce fut un Meyer Habib modérément optimiste, que j’avais en face de moi.

« Parce que les gens m’aiment bien, qu’ils me soutiennent, qu’ils m’ont vu à l’œuvre, qu’ils savent que je les soutiens et les défends, je crains qu’ils s’imaginent que je vais être réélu haut la main, et qu’ils ne se donnent pas la peine de se déplacer pour voter », m’a-t-il expliqué.

J’ai un peu écarquillé les yeux.

En face de lui dans la course électorale, le parti du Président Macron a désigné une extrémiste anti-religieuse, Florence Pavaux Drory, qui dans ses messages n’hésite pas à ouvertement montrer son mépris pour les rabbins et souhaiter la marginalisation hors de la société israélienne des religieux.

Drory : « inadmissible que l’on ait autorisé dans la zone publique de Roissy, à l’entrée de l’enregistrement d’ElAl, des rabbins à allumer des bougies de Hanouka. Il y a une synagogue à l’aéroport. »

J’ai en horreur les extrémistes laïcards qui se servent hypocritement de la séparation de l’Eglise et de l’Etat pour attaquer la religion.

J’ai du mal à imaginer un tableau où les Français d’Israël pourraient, par excès de confiance, faire gagner une personne qui crache ainsi sur nos valeurs. S’ils oublient qu’il y a un second tour, et qu’Habib n’est pas élu au premier tour, l’ensemble des candidats reporteront leurs voix sur elle.

Oui Drory, vous avez le droit de vivre, mais pas d’emmerder le monde avec votre intolérance, votre obscurantisme rétrograde et votre aveuglement.

Israël est un Etat religieux, juif et démocratique, et parce qu’il est un Etat juif, il offre aux deux religions minoritaires, l’islam et la chrétienté, ainsi qu’aux Bahaïs qui ne s’y sont pas trompé en installant leur siège mondial en Israël, une liberté de culte qui n’existe nulle part dans tout le Moyen-Orient. Et la chrétienté subit en Europe l’agression des laïcs qui veulent à tout prix oublier leurs racines. Pas en Israël.

Meyer Habib est le seul candidat de la droite et du centre aux élections législatives dans la 8ème circonscription des Français de l’étranger. Il se présente sous la double étiquette LR-UDI.

Les Français de l’étranger sont plus conservateurs que la moyenne et ils votent traditionnellement à droite.

Beaucoup se sont auto-convaincus que Macron n’était pas de gauche pour faire passer la pilule de lui avoir apporté leur vote. Je suis certain que la pilule a été avalée, et que le bon sens guidera les électeurs loin du parti En Marche! qui déjà recycle les cadres du PS pour les législatives.

Ils devront se mettre en marche vers les bureaux de vote, pour ne pas laisser En Marche les piétiner.

© Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info.