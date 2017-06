« Mettons fin au gel des constructions! » Yossi Dagan

Président du conseil régional du Shomron depuis le mois d’août 2015, Yossi Dagan est depuis de nombreuses années aux responsabilités dans cette région. Ces derniers jours l’ont mis sous les feux des projecteurs. Il a créé la »surprise » en manifestant son mécontentement face à l’annonce de l’autorisation de construction de plusieurs unités de logement en Judée-Samarie après huit années de gel.

Il nous explique pourquoi et nous donne son sentiment sur l’avenir de la construction en Samarie.

Le P’tit Hebdo: Le gouvernement annonce l’autorisation de construction en Judée-Samarie et vous ne paraissez pas satisfait. Pourquoi?

Yossi Dagan: Cette déclaration est insuffisante. Nous ne nous laissons pas endormir par des effets d’annonce. Aujourd’hui, la Judée-Samarie compte un demi-million d’habitants. Ce qu’a autorisé le gouvernement, ne suffit même pas à répondre aux besoins de l’augmentation naturelle de la population de ces régions! Je précise que je soutiens et que j’apprécie Binyamin Netanyahou, mes critiques ne sont nullement destinées à être perçues comme une attaque personnelle. On parle de 1357 unités de logement dans toute la Judée-Samarie pour une population de 500 000 personnes et dans des zones où rien n’a été construit pendant 8 ans!! Je veux simplement mettre l’accent sur le fait qu’après 8 années de gel total des constructions, on ne peut pas se contenter de si peu d’unités de logement autorisées.

Lph: En trois jours, vous avez rencontré trois fois le Premier Ministre cette semaine. Qu’est-il sorti de ces conversations entre lui et vous, Présidents des Conseils régionaux de Judée-Samarie?

Y.D.: Les conversations ont été très positives. Binyamin Netanyahou a réaffirmé son engagement et son soutien envers la Judée-Samarie et ses habitants. Il est dans une approche très appréciable. Pour ma part, j’attends les résultats sur le terrain. En dehors du yishouv promis aux expulsés d’Amona, je n’ai pas entendu parler de création de nouveaux yishouvim. Ce que l’on nous propose est bien mais loin d’être suffisant.

Lph: Ne paie-t-on pas une situation ambiguë voulue au lendemain de la guerre des Six Jours au sujet des territoires libérés alors?

Y.D.: A l’échelle de l’histoire, 50 ans c’est une courte période. Nous avons certainement commis des erreurs, mais il n’est pas trop tard pour les réparer. Nous devons sans cesse répéter l’importance de la Judée-Samarie pour l’ensemble de l’Etat d’Israël. Ces régions sont stratégiques sur le plan sécuritaire. On voit où nous mènent les retraits et le manque de présence israélienne dans d’autres endroits du pays. Par ailleurs, l’augmentation de la construction en Judée-Samarie contribuerait grandement à la baisse du prix des logements dans tout le pays. Le gel des constructions impacte tout Israël!

Lph: On prétend que la situation en Judée-Samarie n’est pas tenable en raison de la démographie qui serait à la défaveur des Juifs. Qu’en est-il réellement?

Y.D.: On veut nous faire croire que la création d’un Etat palestinien règlerait le problème démographique. En réalité c’est le contraire. Quand je reçois des délégations de l’étranger, je les emmène visiter les camps de réfugiés palestiniens dans la région de Naplouse. Je leur explique qu’ils sont »réfugiés » depuis 69 ans! Si on crée un Etat palestinien, d’autres »réfugiés » les rejoindront. On comprend bien sur le terrain que ce n’est pas la solution.

L’unique réponse à la question démographique est de renforcer les implantations!

Lph: Placez-vous des espoirs dans la nouvelle administration américaine?

Y.D.: Un vent nouveau souffle. Aujourd’hui on ne peut plus prétendre que tous les blocages sont le fait des Américains. Mais n’oublions pas que les Etats-Unis agiront toujours dans le sens de leurs intérêts. Ceux-ci sont multiples et impliquent de nombreux acteurs dans la région: Arabie Saoudite, Qatar,… Israël n’est qu’un pays sur la carte, avec lequel ils ont des intérêts convergents mais il ne faut pas s’attendre à ce que tout se passe sans heurts. Je le répète souvent: au final, c’est le gouvernement israélien qui décide, c’est lui le maître de maison, pas les Américains. Pour ma part, mon interlocuteur c’est Binyamin Netanyahou, pour lequel j’ai beaucoup d’estime. Mes prises de position sont motivées par ma mission: préserver Eretz Israël, construire et defendre la Samarie. La demande de logement est très grande. C’est mon rôle de faire en sorte que l’on y réponde. Aujourd’hui les constructions en cours suivent des programmes de planification décidés sous le gouvernement de Menahem Begin! Il est temps que nous proposions aux habitants de Judée-Samarie et à ceux qui souhaitent les rejoindre des solutions de logement en quantité. On nous avait promis que lorsque l’ère Obama serait finie, le gel des constructions serait levé. Il n’y a pas plus d’excuses maintenant. Nous ne cachons plus, mettons fin au blocage des constructions, relançons une dynamique qui sera bénéfique pour tout le pays!

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo by FLASH90