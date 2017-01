Le mannequin d’Hugo Boss plaque tout pour s’enrôler dans l’armée israélienne

Né en Israël, James Hirshfield, mannequin chez Hugo Boss, a grandit en Grande Bretagne. Il y a quinze jours, à l’age de 31 ans et en pleine gloire, il a immigré en Israël pour réaliser un autre rêve, celui de de venir un soldat de Tsahal, rapporte le site d’informations israéliennes Ynet…..

Dès son plus jeune age, la famille de James part vivre à Londres. À l’âge de 20 ans, il décide de faire des études aux États-Unis mais il est vite sollicité pour devenir top model. Il participe alors à des défilés de mode et commence une sérieuse carrière de mannequin. Repéré par la marque Hugo Boss il en devient l’égérie mais au top de sa carrière James Hirshfield surprend tout son entourage en décidant de tout plaquer pour rejoindre Tsahal alors qu’il est même déjà trop vieux pour cela. Quand on lui demande s’il ne craint pas d’être commander par des officiers de 20 ans, James répond que « On doit apprendre de chacun ».

« Je me suis bien amusé chez Hugo Boss mais en 2014, alors que j’arpentais les tapis rouge des défilés mes jeunes frères israeliens entraient à Gaza, c’est à que je ressentis qu’il fallait rentrer à la maison » a confié James Hirshfield à Ynet.

Tel-avivre.com