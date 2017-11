Mahmoud Abbas: « Nous ne renoncerons jamais au droit du retour! »

Le chef de l’Autorité Palestinienne a prononcé un discours martial lors d’une cérémonie marquant le 29e anniversaire de la première « déaclaration d’indépendance de la Palestine » par Yasser Arafat en 1988. Il s’est engagé solennellement à « continuer la lutte » pour concrétiser cette déclaration virtuelle et créer un Etat ‘palestinien’ sur les lignes d’avant le 4 juin 1967 avec « Jérusalem-Est » pour capitale.

Il a déclaré que Yasser Arafat, lors de cette déclaration, avait lancé un « message de paix au monde » (sic) et « utilisé politiquement les martyrs palestiniens et l’Intifada pour faire avancer la cause du peuple palestinien ». Le chef de la centrale terroriste s’est dit satisfait de voir que le monde est aujourd’hui conscient des « droits nationaux du peuple palestinien ».

Avec un sincérité que d’aucuns feraient bien d’entendre, il a rappelé que « le peuple palestinien avait débuté son combat il y a un siècle déjà, depuis la Déclaration Balfour, et qu’il ne renoncera jamais à ses droits qui se basent sur des résolutions internationales ». Sur ce point, il a notamment cité le « droit au retour » auquel selon lui les « Palestiniens ne renonceront jamais ».

