Macron «préoccupé» par la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël

Le président français, Emmanuel Macron, a confié lundi au président américain Donald Trump sa » préoccupation » au sujet de la possible reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël par les États-Unis, a indiqué le bureau de Macron dans un communiqué cité par Reuters.

« Emmanuel Macron a réaffirmé que la question du statut de Jérusalem devra être réglée dans le cadre des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, en vue notamment d’établir deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité avec Jérusalem pour capitale », a annoncé l’Élysée dans un communiqué. Les deux hommes se sont entretenus par téléphone, indique le message, et « sont convenus de se reparler prochainement à ce sujet ».

L’appel téléphonique entre les deux est intervenue alors que l’administration Trump se préparait à un changement majeur dans la politique américaine vis-à-vis de la capitale israélienne, avec pour issue soit une annonce sur la relocalisation de l’ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, soit la reconnaissance officielle de la ville comme capitale d’Israël. De nombreux rapports indiquaient que Trump pourrait reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale dès mercredi, mais son gendre et conseiller principal Jared Kushner a déclaré que le président n’avait pas encore pris de décision finale.

Source: Tel-Avivre –

Photo by Serge Attal/Flash90