Lutte anti-terroriste: quand l’Union européenne veut apprendre d’Israël

La commission des Affaires étrangères et de la Défense a reçu mardi une délégation de neuf membres de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, menée par son président Elmar Brok (Allemagne) et accompagnée par l’ambassadeur de l’Union européenne en Israël, Lars Faaborg-Andersen.

Le président de la commission israélienne Avi Dichter (Likoud) a été très direct en accueillant la délégation européenne: « Après des années où tout ce qui se passait au Proche-Orient était expliqué comme conséquence du conflit israélo-palestinien, depuis six ans, les Européens commencent à comprendre que ce n’est pas le cas. Ce qui s’est passé en Libye et en Egypte, puis en Syrie, en Irak, au Yémen et dans le Sinaï n’a aucun rapport avec le conflit israélo-palestinien. L’expression ‘les ennemis de mes ennemis sont mes amis’ existe peut-être en français, en anglais ou en hébreu, mais pas en arabe. En langue arabe on dit: ‘Moi et mon frère contre mon cousin, et moi et mon cousin contre l’étranger’. Nous devons nous rappeler sans cesse la chose suivante: les pays européens, Israël et tout le monde occidental seront toujours considérés comme des étrangers par nos ennemis communs ».

De son côté, l’allemand Elmar Bork a dit: « Le terrorisme change de visage. Nous devons réaliser que ce n’est plus le terrorisme auxquel nous étions habitués, et qui était focalisé à l’intérieur de certains Etats. Aujourd’hui, il s’agit d’un terrorisme globalisé qui frappe à Ankara, Tunis, le Caire, Paris ou Berlin mais qui a la même origine. Il y a des pays européens qui croient échapper à ce fléau en adoptant une politique autonome mais c’est une illusion. Nous sommes venus ici pour apprendre de vous, les Israéliens, car nous pensons qu’avec l’expérience que vous avez en la matière nous pourrons mieux comprendre ce qui se passe dans la région. Cette rencontre se déroule dans un contexte important pour nous tous, et même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout, il est important que nous dialoguions ».

Des ateliers ont eu lieu durant toute la journée de mardi auxquels ont participé des députés des deux parlements. Les thèmes ont été divers: la situation humanitaire et militaire à Gaza, la résolution 2334 du Conseil de sécurité, l’hégémonie iranienne dans la région, le rôle des pays arabes modérés ou les moyens de lutter ensemble et efficacement contre le terrorisme.

Le groupe de parlementaires européens a également eu droit à une visite guidée par Avi Dichter dans le quartier d’Armon Hanatziv à Jérusalem, qui jouxte les quartiers arabes de Jabel al-Mouqaber et Tzur Baher, afin de leur faire prendre conscience de la difficulté de la situation.

Ainsi en va-t-il des relations complexes et déséquilibrées entre l’Union européenne et Israël. Hostilité politique mais volonté de profiter de l’expérience israélienne dans de nombreux domaines.

