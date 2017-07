L’Unesco et Pinocchio par Avraham Azoulay

L’organisme international censé porter des messages éducatifs et culturels à travers le monde, vient de transmettre une fois de plus un énorme mensonge. Sans gêne aucune, les pays arabes réunis, ont décrété que le Tombeau des Patriarches, n’était pas la propriété des Juifs. Ils ont été soutenus par quelques capitales européennes et encouragés par le silence assourdissant et complice d’autres pays du vieux continent.

Les seuls gouvernements courageux et honnêtes qui ont voté contre, n’ont pas pu stopper cette nouvelle mascarade.

Vous me direz, on est habitué à ce vol permanent d’identité de la part de cet organisme au comportement »pinochiéen », pathétique et anti- israélien. L’Unesco s’est déjà illustré, à plusieurs reprises, en décidant de manière honteuse et lâche, en réécrivant tout simplement l’histoire et en ne reconnaissant pas le lien millénaire reliant le peuple juif à Jérusalem, au Kotel, au Har Habait, au Kever Rahel ou au tombeau de Yossef! Incroyable mais vrai!

Les agissements du monde islamiste ont toujours été de répéter les mensonges les plus gros et d’en faire petit à petit des vérités acquises aux yeux de tous.

Ce vol déclaré du patrimoine juif se nomme spoliation de notre passé, de notre histoire.

Heureusement, la levée de boucliers en Israël a été unanime. En réaction, notre premier ministre a annoncé qu’Israël va réduire d’un million de dollars supplémentaires sa contribution annuelle à l’Unesco, et que ce montant servira à la création d’un Musée du patrimoine juif à Hevron. Jamais tous ces lieux sacrés de nos racines n’ont été autant visités.

Il serait temps que tous les élèves des écoles d’Israël, sans distinction, aillent sur place visiter, pèleriner et apprendre. Il serait souhaitable enfin, que l’on améliore les conditions d’accès à la Méhara, au Yshouv Hayéoudi, à la Yeshiva Shavé Hevron et au cimetière juif qui retracent à travers chaque nom, notre enracinement sur ces parcelles de terre.

Et si la plus belle réponse à ces attaques antisémites était l’arrivée cette semaine de près de 200 Juifs de France accueillis en fanfare à l’aéroport?

Parmi les personnalités présentes, on peut citer Nathan Sharansky, président de l’Agence Juive, Sofa Landver, ministre de la Alya et de l’Intégration, le Rav Shlomo Amar, ancien grand rabbin séfarade d’Israël, qui est actuellement à la tête du grand rabbinat séfarade de Jérusalem, et le président du Keren Hayessod, UIA, Mody Sandberg. Le plus jeune de ces Olim est âgé de deux mois et demi, quant au doyen, c’est un homme âgé de 92 ans!

Que notre gouvernement se mobilise autant pour Jérusalem indivisible que pour Hevron éternelle. Nous avons mérité une alliance éternelle entre D.ieu, nous et notre terre, une alliance qui nous demande un engagement quotidien et qui nous protège de plus d’un mensonge…

Avraham Azoulay