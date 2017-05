Le loup dans la bergerie: Les missionnaires en Israël

L’histoire est malheureusement riche en périodes où les Chrétiens ont voulu convertir les Juifs par la force. Les récits sont glaçants mais prouvent aussi la grandeur de notre peuple qui a su rester attaché à la Torah et aux traditions.

A notre époque, cette volonté de nous pervertir n’a pas disparu. Pire encore: elle s’exprime sur notre propre terre et »en douceur ». Finis les buchers de l’Inquisition, les épées des Croisés ou les exécutions de ceux qui refusaient de se laisser embarquer. On cherche désormais à séduire.

Parmi ses importantes missions, l’association Yad Leahim agit quotidiennement sur le terrain pour empêcher les missionnaires d’en gagner. LPH a enquêté auprès d’elle sur un phénomène qui menace notre peuple et notre Torah sur notre terre.

Qui sont les missionnaires?

Détrompez-vous, les missionnaires ne sont pas si faciles à identifier ou à démasquer. En effet, le Rav Shmouel Lipshitz de Yad Leahim nous met immédiatement en garde:

»Ils ne se présentent pas comme des Chrétiens mais comme des Juifs messianiques, et pour certains ils sont vraiment Juifs! ».

L’association est claire: » Nous n’avons pas de problèmes avec les Chrétiens en général, que ce soient les Églises catholiques ou orthodoxes. Nous nous battons contre des mouvements sectaires, des pseudo-chrétiens qui sont en fait des Juifs : les Juifs messianiques ou les témoins de Je-hova. Ce sont aussi de plus en plus de mouvements protestants qui s’engagent dans cette voie. Il s’agit véritablement de sectes qui cachent leur but réel, leur identité et leur financement ».

Une oreille attentive, une charité intéressée

Les missionnaires qui agissent en Israël savent choisir leurs victimes. En effet, ils s’adressent en premier lieu aux populations défavorisées. » Ils sont essentiellement présents dans les milieux qui souffrent d’un manque de connaissance, d’une certaine faiblesse, comme les personnes en réinsertion ou défavorisées. Ils fondent aussi des organisations caritatives. Ils sont présents pour ces populations en leur servant des repas ou en leur offrant un logis. C’est ainsi que certains jeunes, même issus de milieux religieux mais qui traversent des difficultés, peuvent être embrigadés. Puis, ils en profitent pour faire une réinsertion spirituelle nocive », nous déclare un responsable de Yad Leahim.

Et le tout sous couvert de respect du judaïsme. Les missionnaires convient à des sedarim de Pessah, possèdent talit et tefillines. Ils adoptent un folklore juif qui leur donne une vitrine digne de confiance. Mais la théologie et la terminologie sont totalement chrétiennes. Ils parviennent à convertir ainsi les Juifs sans qu’ils s’aperçoivent qu’ils glissent vers le christianisme. Et le jour de leur baptême, ils appellent cela le Mikvé !

Quels sont les signaux qui doivent alerter?

Le Rav Lipshitz nous explique que les missionnaires savent user de beaucoup de ruse pour attirer les Juifs. Néanmoins, certains comportements doivent tout de suite alerter: »Assez vite, on s’aperçoit que, dans leur discours, ils remettent en cause le Tana’h en posant toutes sortes de questions pour établir un lien avec le Nouveau Testament. Ils soutiennent que l’Alliance de D’ieu avec le peuple juif est »ancienne et dépassée ». Ils commencent ensuite à introduire Jésus et poussent ceux qui les écoutent à y croire ».

Autant de paroles qui doivent indiquer de mauvaises intentions. Aussi énorme que cela puisse paraitre, de nombreux Juifs se laissent emporter.

Prêts à investir des millions pour un seul Juif

Le Rav Lipshitz nous raconte alors un entretien qu’il a eu avec un Juif, convaincu par les missionnaires, avant de s’apercevoir de la supercherie et de les quitter. »Il m’a raconté les efforts immenses qu’ils déploient même pour ne convertir qu’un seul juif. Ils dépensent des millions pour cela. S’ils sont prêts à investir autant pour ce résultat, cela nous montre l’importance que nous devons accorder au combat pour sauver ces Juifs menacés ». Il y a environ 160 communautés de ce genre, réparties dans tout Israël. Cela concerne plus de 10 000 Juifs!

L’argent, c’est bien là aussi le nerf de la guerre. Les missionnaires reçoivent beaucoup de financement d’Eglises évangéliques américaines, qui leur dictent leur doctrine. En face, Yad Leahim se bat, avec ses moyens, plus limités, pour les contrer.

»Partout où ils sont, nous les suivons. Ils envoient des courriers, ils font du porte-à-porte, ils organisent des évènements? Lorsqu’ils distribuent des tracts, nous en distribuons aussi pour démonter leur argumentaire. Nous essayons de tout faire pour que leurs événements ne puissent pas se tenir ou attirent le moins de monde possible. Par ailleurs, nous entrons ainsi en contact avec ceux qui pourraient se laisser tenter et nous engageons des discussions personnelles pour leur démontrer comment ils sont manipulés et trompés. Nous montrons le vrai visage de ces personnes qui sont motivées par des sommes d’argent importantes injectées par les Églises évangéliques ».

Etes-vous soutenus en ce sens par l’Etat d’Israël?

Ces missionnaires viennent sur notre terre pour nous nuire. On peut légitimement se demander si les hommes et les femmes politiques du pays ont pris la mesure de cette menace. »Nous ne bénéficions malheureusement d’aucune coopération politique. Nous sommes aidés uniquement par le public israélien qu’il soit religieux ou non d’ailleurs, qui a pris conscience du risque que représentaient ces mouvements en Israël », nous avoue le Rav Lipshitz, avant de poursuivre par une référence surprenante: »Tommy Lapid connu pour ses positions anti-religieuses, nous aidaient à lutter contre les missionnaires ».

Si les députés religieux n’agissent pas plus énergiquement, c’est peut-être que la menace n’est pas si sérieuse? »Les missionnaires sont aujourd’hui à la marge parce que nous sommes là et que nous faisons le maximum sur le terrain. Mais ils tendent à prendre de plus en plus d’importance. Nous ne devons pas baisser notre garde, au contraire, et cela n’est possible que si la prise de conscience du phénomène est réelle aussi bien au niveau du peuple qu’au niveau politique », tranche le Rav Lipshitz, regrettant que la Knesset ne se préoccupe pas davantage de ces Juifs perdus ou menacés de l’être, en Israël. »Notre Etat est très libéral et très démocratique, ce qui fait que nous laissons tout le monde entrer et s’exprimer au risque de nous mettre en danger. Au cœur même du Likoud, certains militants sont des missionnaires! Ils agissent partout, 24h/24 et avec de gros moyens financiers! Si aucune législation n’est initiée contre ces missionnaires ou aucun budget dégagé, ils ne s’arrêteront pas, au contraire ».

Le Rav Lipshitz est conscient que les ministres et députés doivent prendre en compte de nombreuses considérations avant de décider. Mais pour lui, c’est le test, celui de savoir si nous savons être des Juifs assez forts, sur notre terre. »Ils œuvrent quotidiennement et au bout du compte, ce sont nos enfants qui risquent de tomber. Ils viennent en Israël, pour prendre des Juifs, nous ne devons pas laisser faire. Comme nous ne sommes pas prosélytes, nous avons toute la légitimité pour exiger des autres qu’ils ne cherchent pas à nous convertir ».

Shavouot: Etre soucieux de son prochain

Le Rav Lipshitz conclut notre entretien par un enseignement autour de la fête de Shavouot, qui correspond à l’esprit de son engagement et de celui qu’il espère être du peuple dans son ensemble: »Shavouot est la fête lors de laquelle chaque année nous recevons à nouveau la Torah. C’est ce qui nous unit, ce qui fait de nous un peuple particulier, différent des autres. Ce »lev ehad », ce cœur unique qui bat en nous, nous demande d’être soucieux de notre prochain, c’est la condition pour qu’il soit en bonne santé ».

Yad Leahim

1-800-620640

www.yadleachim.co.il

Guitel Ben-Ishay