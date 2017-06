Londres: manifestation à relents antisémites et complotistes

Avec l’autorisation des autorités de la ville, la grande marche de la « Journée Al-Quds » s’est déroulée dans la capitale anglaise. Une pétition signée par plus de quinze mille personnes avait pourtant été remise au maire Sadiq Khan, lui demandant d’interdire cette manifestation de haine mais ce dernier l’avait autorisée, probablement pour ne pas contrarier la communauté musulmane déjà sous le feu des projecteurs à cause des attentats.

Des centaines de personnes ont ainsi librement défilé en scandant des slogans anti-israéliens et antisémites et en brandissant des drapeaux de l’OLP comme du Hezbollah. La police n’est pas intervenue malgré le fait que la Grande-Bretagne ait inclus le Hezbollah dans la liste des organisations terroristes.

Lors de la marche, des participants ont accusé le Parti conservateur d’être « à la solde des sionistes », mais on y a également entendu des accusations complotistes traditionnelles: « Ce sont les sionistes qui sont à l’origine de l’incendie de la tour de Grenfell qui a fait près de 80 morts »!! D’autres établissaient une équivalence entre le sionisme et Daech, exprimaient leur soutien aux organisations terroristes telles que le Hezbollah ou le Hamas et appelaient à la disparition de l’Etat d’Israël.

Il y a quelques jours à peine, après les nouveaux attentats de Londres, des responsables Britanniques se posaient la question de leur pratique très (ou trop) ouverte de la liberté d’expression depuis des décennies. Il semble que concernant la haine d’Israël ils n’aient pas appris la leçon. Ou bien qu’ils considèrent encore qu’il y a un pays contre lequel la haine et l’incitation sont légitimes ou explicables…

Photo Illustration