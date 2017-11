Loi de conscription: les partis orthodoxes tentent de détourner le concept d’égalité devant la loi

L’une des grosses pierres d’achoppement auxquelles se heurtent les partis orthodoxes sur la question du service militaire obligatoire est le principe d’égalité devant la loi, concept avec lequel il leur est difficile d’argumenter. Mais Shass et Yahadout Hatorah savent faire preuve d’imagination et ont pensé à un moyen d’adapter ce principe à leur exigence qui est l’exemption du service militaire pour les jeunes orthodoxes qui étudient dans les yeshivot.

Cela fait deux semaines que la coalition planche sur un nouveau texte de loi de conscription après que la Cour suprême ait invalidé la loi précédente. Lors des discussions, les deux partis orthodoxes ont proposé d’inclure un paragraphe par lequel l’Etat d’Israël reconnaîtrait officiellement que l’étude de la Torah est une valeur nationale prioritaire « dont le but est le renforcement spirituel du peuple juif ». Dès lors, l’étude de la Torah serait mise sur un pied d’égalité avec le service militaire dans Tsahal, et il serait alors possible pour les jeunes orthodoxes de ne pas effectuer de service militaire tout en arguant juridiquement que cela ne contrevient pas au principe d’égalité devant la loi!

Ces exigences feront sans doute l’objet d’un bras de fer au sein de la commission chargée de formuler un nouveau texte, présidée par Yariv Levin. Mais selon des membres du Likoud, le nouveau texte ne diffèrera pas fondamentalement du texte précédent. L’intention est d’apporter les quelques modifications nécessaires mais mineures pour que la loi passe le cap de la Cour suprême, mais sans plus.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90