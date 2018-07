Lire pour se souvenir par Liora Bibas

Souviens-toi de nos enfants – Samuel SANDLER

« Ce livre est une stèle pour mes trois enfants. Que leurs visages, leurs mains, leurs sourires, leur innocence, ne s’effacent jamais de nos mémoires et que leurs prénoms y soient toujours chéris. J’aimerais que l’histoire de Jonathan, Gabriel et Arié nous habite, fraternelle et sensible. Dans mon cœur, ils vivent. La douleur ne triomphera pas du souvenir. »

Samuel Sandler pensait qu’en France on ne tuerait plus d’enfants juifs, qu’après l’horreur de la Shoah, sa famille pourrait enfin vivre en paix. Mais en 2012, le tueur de Toulouse assassine son fils et ses deux petits-enfants devant l’école. Souviens-toi de nos enfants est un testament, une prière, son acte de foi dans les mots et dans l’homme.

L’affaire Sarah Halimi – Noémie HALIOUA

Belleville, Paris, au sein d’un quartier HLM, dans la nuit du 3 au 4 avril 2017. Kobili Traoré, un Franco-Malien de 27 ans, pénètre par effraction dans le domicile de Sarah Halimi, une retraitée de confession juive. Il la roue de coups aux cris d'”Allah Akbar” avant de jeter son corps par la fenêtre. Finalement interpellé par la police, l’homme est interné dans un service de psychiatrie. L’affaire va créer une polémique retentissante. S’agit-il ou non d’un acte antisémite ? Quel effet politique la campagne présidentielle, alors en cours, a-t-elle eu ? L’appareil judiciaire a-t-il mésestimé les faits ? Les médias ont-ils tardé à réagir ? Noémie Halioua a voulu savoir. Ce livre est le fruit de son enquête. Elle a interrogé tous les témoins, tous les acteurs, avocats, voisins, journalistes. Puisant aux meilleures sources, elle montre les parts d’ombre du dossier. Elle en traite surtout les dimensions les plus brûlantes : la banalisation de la judéophobie, le mal-être des Juifs de France, leurs difficultés face à la montée de l’islam radical dans les quartiers défavorisés, mais aussi avec les autorités de la République. Un document indispensable pour que le silence ne recouvre pas la mort de Sarah Halimi.

Commandez tous vos livres français sur BiBooks, la librairie française en ligne numéro 1 en Israël !

Nouveautés, romans, livres de cuisine, livres pour enfants, kodesh … tout est sur BiBooks à des prix imbattables ! Livraison à domicile !

Commandes : www.bibooks.co.il ou 0584020056