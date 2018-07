L’Institut Weizmann parmi les dix meilleurs centres de recherche au monde!

L’Institut de Science et Technologie de l’Université de Leiden aux Pays-Bas a publié son nouveau classement mondial des établissements de recherche scientifique pour la qualité de leurs travaux. Parmi les près de mille universités et centres de recherches testés dans la monde, l’Institut Weizmann de Rehovot arrive en 9e position! Lors du dernier classement, effectué en 2015, l’institut était classé 10e et le seul établissement non américain dans cette première dizaine. Il y a dix ans, l’Institut Weizmann était placé au 19e rang.

Dans ce dernier classement, l’Institut Weizmann est précédé dans l’ordre par: Rockfeller University, MIT, Princeton University, Stanford University, Harward University, Berkeley University California, California Institute of Technology, toutes américaines, ainsi que la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Le classement s’effectue sur la base de données bibliométriques entièrement objectives telles que le nombre de publications faites par les chercheurs ou le nombre de fois où les chercheurs ou leurs travaux sont cités dans des revues spécialisées.

Photos Doron Horowitz / Flash 90