Les liens de la famille Tamimi avec l’organisation B’Tselem…

Personne en Israël n’oubliera ces images humiliantes de soldats de Tsahal se faisant insulter, frapper, gifler et filmer sans réagir par des adolescentes arabes palestiniennes à Nabi Sala’h. L’organisation Israël Sheli a diffusé une vidéo montrant les liens qui unissent la famille Tamimi à l’organisation pro-palestinienne B’Tselem. Cette ONG qui officiellement lutte en faveur des droits de l’homme (!!) se sert en fait de ce paravent pour mettre les soldats de Tsahal en difficulté et salir l’image de Tsahal en fournissant des caméras à des Arabes palestiniens afin de filmer et diffuser des séquences bien choisies et trafiquées dans les réseaux sociaux.

Dans le cas présent, Bil’al Tamimi, l’oncle des deux « actrices » arabes palestiniennes, lui-même volontaire à B’Tselem, a reconnu que les deux jeunes fills ainsi que leur mère ont été bénévoles dans cette organisation israélienne antisémite qui leur a offert les téléphones portables dont elles se sont servi lors de leur provocation. Bil’al Tamimi précise qu’elles ont notamment suivi une formation auprès de l’organisation gauchiste pour apprendre à provoquer les soldats et les filmer.

Vidéo:

Photo Illustration