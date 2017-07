Lien éternel par Avraham Azoulay

Avez-vous vu le passage de Michel Boujenah sur le plateau de Ruquier et cette interrogation répétée devant les caméras: « Mais qu’est-ce qu’ont fait les Juifs pour être détestés à ce point? Mais qu’est-ce qu’on a fait? » Pourquoi sommes-nous haïs par tant de monde, nous, le seul peuple qui n’ait jamais, au contraire des autres religions, commis de massacres?

Tu as raison Michel, ta question est tellement juste! Mais elle a beaucoup moins d’importance aujourd’hui qu’Israël existe. Nous sommes, à présent, davantage préoccupés à vivre ensemble au-delà de nos différences et cette nouvelle étape dans notre vie de peuple de retour sur sa terre, est devenu un défi permanent et passionnant. Le débat se situe à présent ici et n’exclut en rien l’avis de chaque juif vivant en dehors de sa terre.

Le judaïsme contient en son sein, un nombre de courants qui semble augmenter avec le temps. Le peuple juif n’est pas belliqueux, il cherche toujours à tendre la main, même à ses pires ennemis, qui eux, ne souhaitent qu’entrer en conflit. En revanche, à l’intérieur du peuple, la discorde démarre trop vite et peut s’amplifier trop facilement autour d’un grand nombre de sujets. Il y a des mots-clés très explosifs chez nous, comme Kotel, conversion, guet, ou femmes. Il y en a d’autres qui le sont un peu moins, qui touchent moins de monde, mais qui réussissent tout de même à embraser l’assemblée d’Israël: politique, religion, gauche, droite…

C’est avec une information aussi riche et variée que chaque matinée israélienne apporte avec elle son suspens et son piquant quotidiens. L’avantage, c’est que chaque habitant a une chance de faire les gros titres et donc de revenir sur la scène, même après une longue absence.

Finalement avec nos discussions musclées permanentes, nous ne semblons pas si inquiétés par la menace des missiles pointés sur nos têtes.

Depuis la fin des temps, nos ennemis ont du mal à atteindre le peuple élu, malgré toute leur volonté de nous maudire ou nous exterminer, il y a quelque chose de plus fort qui nous protège, une bénédiction hors de toute portée humaine qui nous appartient et nous rend forts.

Il y a en nous une sorte de magie surnaturelle, des personnages uniques, influant sur l’ensemble de l’humanité. Ces personnalités font du peuple juif un peuple riche, varié et remarquable. Il y a des hommes et des femmes marquant l’histoire à un niveau universel et je veux ici rendre hommage à une grande dame qui vient de quitter ce monde, une flamme juive qui s’est éteinte: Simone Veil z »l, elle aura laissé une marque indélébile, l’image de l’une des premières femmes qui ont osé faire leur place en politique et changer les choses avec fierté et détermination.

Avraham Azoulay