Lieberman invité à participer à la Conférence internationale de Munich

La Conférence internationale de Munich sur la Sécurité a ouvert ses portes ce vendredi en présence de près de 500 dirigeants venus du monde entier. Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a été invité à participer à ce sommet. Les discussions devraient porter essentiellement sur ‘l’avenir du processus de paix israélo-palestinien’ et sur d’autres questions internationales à l’ère de Donald Trump.

Lieberman, qui s’est envolé jeudi soir pour l’Allemagne, doit prendre la parole dimanche devant les participants au Congrès. Le ministre israélien profitera également de son séjour pour rencontrer son homologue américain, James Mattis, et les ministres de la Défense de Grande Bretagne, d’Allemagne, du Canada et de Singapour.

Il s’entretiendra également avec les ministres des Affaires étrangères de Russie et de Moldavie, avec le président de l’Azerbaïdjan, avec le chef du gouvernement de Bavière, avec le secrétaire général de l’Otan et avec la présidente de la compagnie Lockheed Martin.

Le cabinet du ministre Lieberman a précisé que ce dernier discuterait, au cours de ses rencontres, d’une coopération plus étroite dans le domaine de la sécurité entre Israël et les pays représentés à ce sommet et des moyens d’affronter les groupes terroristes sur le plan régional et global.

Lieberman a déjà indiqué que le terrorisme islamiste n’était plus, depuis longtemps, un problème régional des pays du Proche Orient et qu’il concernait désormais le monde entier, où des Etats étaient touchés par ce fléau sans la moindre distinction, dans le cadre d’une campagne fanatique menée contre le monde libre.