Liban: le Hezbollah, « Etat dans l’Etat » grâce à l’argent iranien et de la drogue

Selon un transfuge du Hezbollah, qui confirme en fait ce que tout le monde sait déjà, le Hezbollah a réussi à créer au Liban un véritable Etat dans l’Etat, non seulement sur le plan militaire mais également politique, économique, sociale et éducatif. Il finance sa puissance grâce à l’importante aide de l’Iran, environ 600 millions de dollars par an, mais aussi grâce à ses réseaux de blanchiment d’argent. Ces sommes astronomiques proviennent de groupes de la mafia, principalement des pays d’Amérique latine dans lesquels le Hezbollah et l’Iran sont très actifs. L’argent est transféré au Liban par des moyens détournés et alimente la machine économique et politique du Hezbollah.

Enfin, des hommes d’affaires musulmans chiites résidant à l’étranger envoient des contributions importantes sous forme de « bienfaisance musulmane ».

