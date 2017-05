En l’honneur du Ramadan: attentat meurtrier de l’Etat Islamique en Egypte

Les terroristes musulmans de Daech ont marqué à leur manière le commencement du mois du Ramadan. Un commando a dressé une embusacade et ouvert le feu à l’arme automatique en direction de deux autobus qui transportaient des pélerins chrétiens coptes dans la province de Minya, au sud du Caire. Selon la télévision officielle, il y aurait au moins vingt-six tués et plus de vingt-cinq blessés. Il y a des enfants parmi les victimes. Le président égyptien Abdel Fatah A-Sissi a réuni une réunion d’urgence du cabinet restreint de sécurité.

Il y a un mois et demi, deux attentats avaient été perpétrés par Daech contre des églises coptes à l’heure de la messe. Quarante-cinq personnes y avaient été tuées.

Photo Illustration