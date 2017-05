L’espérance de vie en Israël :l’une des plus élevées au monde

Organisation Mondiale de la Santé: l’espérance de vie en Israël est l’une des plus élevées au monde

Dr. Itay Gal

Le rapport de L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui repose sur un large éventail de données sur les pays membres de l’OCDE, montre qu’Israël occupe une place prépondérante au niveau de différents indicateurs de la santé : l’espérance de vie et la chance de survivre aux maladies cardiaques, le cancer et le diabète y sont en effet parmi les plus élevées au monde.

L’OMS a publié mercredi son principal rapport sur les statistiques de la santé des pays de l’OCDE, et selon ce dernier l’espérance de vie moyenne en Israël place ce pays au sommet de ses États membres, tant chez les hommes que chez les femmes. Les données relatives aux services médicaux y sont également très bonnes, ce qui place Israël en bas de l’échelle des décès causés par des maladies graves.

Le rapport de l’OMS, publié chaque année en mai, comprend des données de tous les États membres de l’OMS, y compris l’espérance de vie, la mortalité maternelle et infantile, la mortalité infantile, l’état d’assainissement, le taux d’utilisation de l’alcool et des drogues, le taux d’administration de vaccination et le Les chances de survivre à des maladies graves – un indice qui caractérise le niveau des services médicaux et de la médecine préventive.

Selon le rapport, l’espérance de vie moyenne en Israël (moyenne entre hommes et femmes) est de 82,5 ans , ce qui place Israël au huitième rang mondial, sur la base des données relatives à la mortalité par population en 2015.

L’espérance de vie des hommes en Israël est de 80,6 ans, et classe ainsi le pays au quatrième rang mondial, après l’Irlande, la Suisse et l’Islande. L’espérance de vie des femmes en Israël est la huitième du monde et se situe à 84,3 ans.

La position d’Israël est également élevée sur d’autres indicateurs de santé: ainsi, le taux de vaccination en Israël atteint 94%. Et selon les données actualisées du ministère de la Santé, le taux d’administration de vaccination est encore plus élevé et varie de 95 à 97%.

Le taux de consommation d’alcool en Israël est l’un des plus bas au monde. La plus forte concentration de consommation d’alcool se constate dans les pays d’Europe de l’Est, avec en tête la Moldavie, la Russie et la Roumanie. Israël est relativement faible, loin de la plupart des pays européens, des États-Unis, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Au bas de la liste figurent les pays arabes, conformément à l’interdiction islamique de l’alcool.

D’autres indices qui indiquent la qualité des services médicaux sont le taux de mortalité infantile jusqu’à un mois après la naissance, le taux de mortalité maternelle à la naissance et le taux de mortalité infantile. Ici aussi, Israël occupe l’une des places les plus basses avec un taux de mortalité infantile de quatre décès pour 1 000 naissances par an et cinq décès maternels pour 1 000 naissances. Au sommet de cette liste figurent des pays pauvres en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

L’Organisation mondiale de la santé a également examiné les chances de mourir de maladies graves, y compris les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et le diabète à l’âge de 30 à 70 ans. Dans cet indice, Israël occupe la cinquième place dans le monde, avec un risque de décès de 9,3 pour cent De maladies graves – seule l’Islande, la Corée du Sud, le Japon, la Suisse et la Suède sont plus élevés. Les chances de mourir en Israël de ces maladies sont beaucoup plus faibles que dans les pays occidentaux développés, y compris l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande, l’Allemagne et les États-Unis.

L’organisation vise à réduire les taux de mortalité d’ici 2030, à augmenter les taux de vaccination dans le monde et à renforcer la médecine préventive, ce qui conduira, entre autres, à réduire le taux de tabagisme et la consommation d’alcool.

En savoir plus sur http://jforum.fr/lesperance-de-vie-en-israel-lune-des-plus-elevees-au-monde.html#FVH6jy67qlkdkfVx.99