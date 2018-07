Le Likoud “fait du pied” à Ayelet Shaked!

La ministre de la Justice est sans doute l’une des plus grandes promesses de la classe politique israélienne actuelle. Elle vient d’en avoir une nouvelle preuve avec les déclarations du député du Likoud David Bitan. Ce dernier a estimé que si Ayelet Shaked désirait adhérer au Likoud elle y serait accueillie les bras ouverts, et si elle se présentait aux primaires du parti elle arriverait en première place! “Elle battrait tout le monde, pas seulement Miri Reguev mais aussi Guidon Saar et Israël Katz!” a dit le député.

L’ancien président de la coalition a insisté en disant qu’Ayelet Shaked est très aimée parmi les sympathisants du Likoud et que son parti accueillerait avec plaisir toutes celles et ceux qui pourraient contribuer au Likoud et au pays.

Le député a toutefois précisé qu’il n’y a aucune négociation en cours entre le Likoud et la ministre et que de toute manière, elle est totalement fidèle à Naftali Benett.

Photo Miriam Alster / Flash 90