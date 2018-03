Le commandant Eitan Dana-Picard décoré par le chef d’Etat-major

Fierté pour sa famille, fierté pour la francophonie israélienne, le commandant Eitan Dana-Picard a obtenu la médaille d’excellence du chef d’Etat-major. Cette distinction est remise chaque année à des soldats ou des civils travaillant pour la défense qui ont rempli leur mission de manière particulièrement brillante, avec dévouement, et qui ont toujours montré leur volonté d’atteindre l’excellence.

La cérémonie de remise des distinctions s’est déroulée à la base Palma’him en présence des familles et de tout le forum de l’Etat-major, sous le signe des 70 ans de l’Etat d’Israël.

Eitan Dana-Picard est le fils de Noah (Thierry) Dana-Picard et de son épouse Carole, bien connus dans la communauté francophone. Il habite à Otniel, marié à Inbal et père de six enfants.

Dans le cadre de ses fonctions dans Tsahal, Eitan Dana-Picard est depuis quatre ans commandant de la Défense territoriale de la brigade Yehouda (Hevron). Il est notamment responsable de la sécurité des localités juives de cette région ainsi que de la coordination avec leurs groupes de sécurité.

Après avoir quitté l’armée pendant une période de trois ans, il avait accepté d’y revenir dans le cadre du nouveau projet “Avta’hat Izroua’h” (Protection des citoyens). Il a participé à de nombreuses opérations importantes dont celles de “Shouvou A’him”, lorsque les trois adolescents avaient été enlevés.

Kol hakavod!