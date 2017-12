L’Autorité Palestinienne veut adopter la stratégie du KKL!!

Dans leur volonté récurrente de s’accaparer l’ethos sioniste et de réécrire l’Histoire, les Arabes palestiniens viennent de franchir un nouveau pas. Avec l’aide d’une ONG de la gauche norvégienne, l’Autorité Palestinienne met actuellement en place un « KKL » arabe palestinien, toute comparaison gardée.

Après la déclaration du président Donald Trump sur Jérusalem et les projets de construction juive, une « Union des comités agricoles » soutenue par l’AP a déclaré son intention de prendre possession de plus en plus de terres en Judée-Samarie en y installant des plantatations. Mais à la différence du Fonds National Juif, au début du 20e siècle, qui achetait et libérait des terres en toute légalité, ce comité entend imposer des réalités sur le terrain dans des endroits stratégiques: partie orientale de Jérusalem, les zones qui séparent Jérusalem de Jericho, la zone E1 entre Jérusalem et Maale Adoumim, des secteurs situés entre Jérusalem et Ramallah, le Goush Etzion et certaines zones en Samarie.

Le financement norvégien provient d’une organisation appelée NPA, soutenue officiellement par une frange du Parti Travailliste norvégien. Un accord a été signé la semaine dernière entre le mouvement ‘Murad’ et une ancienne responsable du Parti travailliste et vice-ministre, sur le transfert de 20 millions de dollars en faveur des activités de l’organisation NPA en « Palestine ».

Selon l’organisation israélienne Regavim, il s’agit d’un programme stratégique lancé par l’AP pour s’accaparer de dizaines de milliers de dounams dans les zones C de Judée-Samarie sous couvert d’innocentes exploitations agricoles. Les responsables de Regavim affirment que l’AP a modifié sa stratégie de « petits pas » dans la prise de possession de terres pour passer à une stratégie plus agressive à des fins politiques, et ce, avec de l’argent européen. Ils reprochent au gouvernement ainsi qu’à l’Administration civile de laisser se dérouler ce phénomène dangereux sans réagir.

