L’armée égyptienne détruit des tunnels dans le Sinaï

L’armée égyptienne a indiqué aux médias locaux qu’elle avait découvert et détruit des galeries souterraines servant au transit clandestin d’armes et d’équipements militaires dans le nord du Sinaï, près de la frontière avec Gaza. Par ailleurs, l’Eglise chrétienne copte d’Egypte a fait savoir que des dizaines de familles de Chrétiens vivant dans le nord du Sinaï avaient été contraintes de s’enfuir dernièrement de leur maison suite aux actions violentes de salafistes envers leur communauté. Des miliciens de Daech ont proféré récemment des menaces de mort contre les membres de cette communauté et d’après la presse égyptienne, sept Coptes d’El Arish auraient été assassinés dernièrement dans des attentats perpétrés par des terroristes islamistes proches du groupe ‘Etat islamique’.