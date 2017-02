L’acteur Chuck Norris reçu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou (avec vidéo)

L’acteur mythique américain Chuck Norris est en Israël et a eu le droit à une entrevue avec le Premier ministre dans ses bureaux. Même s’il est notoire que la grande majorité des vedettes de Hollywood sont pro-israéliennes, Chuck Norris fait partie de ceux qui sont les plus fervents et inconditionnels de l’Etat hébreu. Il fait aussi partie de la minorité d’acteurs qui soutiennent le Parti républicain, en compagnie de Clint Eastwood, Sylvester Stallone, John Voight, Steven Seagal, Kristie Alley, Alec Baldwin, Robert Duval ou encore Arnold Schwarzenegger.

En reçevant l’acteur américain, Binyamin Netanyahou a remercié Chuck Norris pour son fidèle soutien. Ce dernier lui a alors répondu: « Mon soutien vous sera toujours acquis! »

Vidéo: