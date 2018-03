La première juge orthodoxe a prêté serment

‘Havi Tucker, la première magistrate orthodoxe depuis la création de l’Etat d’Israël a prêté serment mardi à la résidence présidentielle en même temps que les juges récemment nommés.

La ministre de la Justice Ayelet Shaked a introduit son discours en évoquant le concept de “confiance de la population”, un concept qui s’est largement écorné depuis des années du fait du népotisme qui règne dans les échelons élevés du système judiciaire et sa déconnexion de la population. La ministre a souligné l’importance de cet élément, qui avec l’indépendance des magistrats constitue la colonne vertébrale d’un système judiciaire dans un Etat de droit.

Ayelet Shaked a poursuivi en indiquant que le pluralisme et la représentativité des juges sont les garants de la confiance que la population met dans les institutions. “Il est important que le monde de la magistrature exprime les différentes sensibilités de la population du pays”, a-t-elle insisté, rappelant que paradoxalement, dans un pays aussi multiculturel qu’Israël, le système judiciaire est connu pour être particulièrement monolithique, une chasse gardée d’une certaine élite. “Avec l’apport de juges provenant de secteurs jusqu’à présent exclus, le monde judiciaire ne s’en retrouvera qu’enrichi et retrouvera la confiance de la population”, a estimé la ministre.

Puis elle a abordé la nomination de la première juge orthodoxe, ‘Havi Tucker: “L’entrée du monde orthodoxe dans la magistrature aura des implications dans le domaine de la recherche juridique et dans l’action judiciaire. De même, la nomination du Prof. Alex Stein, éminent juriste dans de nombreux domaines, sera une source de fierté pour la nombreuse population d’origine russe qui vit en Israël et qui n’avait pas de représentation dans la magistrature.

Ayelet Shaked a poursuivi: “La commission de nomination des juges sous ma présidence s’est donné comme objectif de concrétiser le concept de transparence sociale dans le système judiciaire. Nous ne sommes pas encore arrivés au but, il y a encore beaucoup à faire mais nous sommes sur la bonne voie”.

Et s’adressant directement à la juge ‘Havi Tucker: “Aujourd’hui, vous faites l’Histoire! J’espère et crois que vous êtes un précurseur pour votre secteur de population. Vous êtes un symbole qui servira de modèle d’inspiration, en tant que femme qui avec courage a traversé des eaux tumultueuses pour arriver à la magistrature à la force du poignet. J’espère de tout coeur que de nombreux orthodoxes – hommes et femmes – accèderont un jour à la magistrature. Et je souligne d’ailleurs avec fierté que le système judiciaire actuel est dirigé par des femmes: la présidente de la Cour suprême, la présidente du Tribunal du travail et moi-même comme ministre de la Justice. De même, il y a une majorité de femmes dans l’organigramme judiciaire”.

Photos Flash 90