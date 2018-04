Journées du Souvenir: le Rav Haïm Amsallem répond à la provocation d’un journaliste orthodoxe

C’est au nom du “droit à la différence dans une société multicultuelle”, de la non-adhésion au sionisme et du refus d’imiter les moeurs étrangères (sic) que le journaliste orthodoxe Israël Cohen, du site Kikar Shabbat a posté mardi une vidéo expliquant pourquoi la plupart des orthodoxes ne respecteront pas la minute de silence traditionnelle lors des Yom Hashoah et de Yom Hazikaron pour les soldats tombés durant les guerres d’Israël.

“Nous ne prendront pas le deuil la Journée du Souvenir pour les soldats de Tsahal et nous ne nous réjouirons pas à Yom Haatsmaout” sont parmi les phrases-choc – et choquantes – que le journaliste déclame dans cette vidéo qui a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux mais aussi au sein de la population orthodoxe même.

Très rapidement, Noah Tonik, un collègue du même site orthodoxe a diffusé une réponse cinglante et a détruit un à un les arguments fallacieux d’Israël Cohen. Il lui dit notamment: “La simple valeur de reconnaissance du bien que l’on reçoit, quelles que soient nos opinions, exige que l’on s’incline devant la mémoire de tout Juif qui est tué ou assassiné au nom du combat pour notre terre”. Ou encore, face à l’argument connu “seul le respect de la Torah assure la sécurité du pays”: “Moi aussi je pense que la Torah est la base de notre existence ici, mais c’est aussi ce que pensent les dizaines de milliers de soldats sionistes-religieux ou orthodoxes qui allient leur foi avec leur sacrifice physique pour assurer votre sécurité, la mienne et celle de nous tous”. Quant à l’argument de “l’imitation des moeurs étrangères (‘houkot ha-goïm), Noah Tonik est plus ironique: “La définition de ce concept n’est pas de dire que nous ne devons jamais faire ce que font les non-juifs. A ce train, il ne faudrait plus manger de fromage jauen ou circuler en autobus. Cet interdit concerne les choses qui n’auraient aucun sens pour nous ou qui risqueraient de nous entraîner vers la transgression de principes de la Torah. Mais pour ce qui est des choses qui ont du sens, comme respecter une minute de silence pour des personnes qui sont mortes, cet interdit n’a pas lieu d’être”.

Une réaction forte est également venue de la part du Rav Haïm Amsallem, ancien député et président du mouvement Am Shalem. Le Rav Amsallem combat depuis des années pour un retour aux valeurs d’une orthodoxie modérée telle qu’elle était vécue et enseignée par les grands sages d’Afrique du Nord par le passé. C’est ainsi qu’il prône l’entrée des orthodoxes dans le monde du travail et qu’il soutient le sionisme et la contribution à l’Etat d’Israël, exigeant que la grande majorité des jeunes orthodoxes effectuent leur service militaire.

Selon le Rav Amsallem, l’opinion du journaliste Israël Cohen ne serait toutefois pas représentative de la majorité de la population orthodoxe, en tout cas, pas les orthodoxes séfarades qui ont grandi dans un amour de l’Etat d’Israël. Il estime ensuite que les concepts de “Derekh Erets” (normes morales de comportement) et d’interdiction de se séparer de la communauté exigeraient que les orthodoxes respectent dans l’espace public la minute de silence en restant debout et en ne provoquant pas les autres personnes de manière ostensible. “C’est le minimum que l’on peut faire en màmoire de ceux qui ont donné leur vie pour la collectivité d’Israël”, souligne l’ancien député.

Le rav Amsallem cite ensuite des rabbanim illustres tels que le Rav Yossef Messas zastal ou le rav Ovadia Yossef zatsal qui exigeaient que l’on respecte ces minutes de silence. Le Rav Ovadia zatsal écrivait un jour: “Il n’y a aucun interdit à cela bien au contraire. Aujourd’hui, c’est un ‘Hiloul Ha-Chem (blasphème) de ne pas accorder l’honneur minimal à ces soldats qui sont tombés au nom du peuple juif. Il y aurait également dans cela une ingratitude envers ceux qui vous protègent et sont prêts à donner leur vie pour vous”.

“Aujourd’hui, ne pas rester immobile durant la sirène aux journées du souvenir est ni plus ni moins de la provocation, une atteinte à ses semblables et du ‘Hiloul Ha-Chem“, affirme le rav Amsallem.

Pour conclure, le Rav Amsallem estime que les leaders orthodoxes ne dénonceront pas cette vidéo provocatrice, mais que le temps fera son travail et que la population orthodoxe continuera à évoluer vers une meilleure intégration dans la société israélienne avec tout ce que cela implique: “Le peuple est intelligent, il choisit son chemin avec sagesse et laisse les extrémistes sur le bas-côté”.

