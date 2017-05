Jibril Rajoub: « Il n’y a pas plus grand ennemi d’Israël que le Fatah! »

La crise entre le Fatah et le Hamas permet à des responsables du premier de faire de la surenchère à qui sera le plus virulent…contre Israël. C’est le cas de Jibril Rajoub, terroriste « reconverti » en président de la ‘fédération palestinienne de football’ et du ‘comité olympique palestinien’!

Dans une interview à la chaîne ‘Falastin’, Jibril Rajoub attaque le Hamas qui accuse Mahmoud Abbas de faiblesse face à Israël: « Mais qui êtes-vous? C’est nous, le Fatah, qui avons enseigné aux autres organisations la lutte politique et non-politique (terrorisme) contre Israël! Nous sommes les maîtres de la lutte. N’oubliez pas votre histoire. C’est le Fatah qui est le plus grand ennemi d’Israël! ».

Le Hamas s’en est une nouvelle fois pris au chef de l’Autorité Palestinienne après sa visite aux Etats-Unis: « Mahmoud Abbas ne représente pas le peuple palestinien. Tout ce qu’il a pu dire au président Donald Trump n’engage que lui ».

Photo Aroutz 7