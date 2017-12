Jérusalem: le blessé de l’attentat va légèrement mieux

Autant la famille que l’équipe médicale de Shaarei Tsedek qualifient cette évolution de « miracle de ‘Hanouca ». Touché au coeur par le couteau du terroriste, Asher Elmaliah semblait condamné. L’intervention des chirurgiens et les soins continus prodigués depuis dimanche ont porté leurs fruits et le blessé montre des signes d’un éveil prochain. Son état est désormais qualifié de « grave » mais plus critique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90