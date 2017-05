Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères: « Est-ce bon pour nous? »

Après le « ouf » de soulagement de ne pas avoir vu la nomination du pro-BDS Richard Ferrand au Quai d’Orsay ou Place Bauveau (Intérieur), la question juive traditionnelle que se posent les Juifs et les Israéliens est: « La nomination de Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères est-elle bonne pour nous? ».

Il y a en fait très peu d’éléments sur les positions de l’ancien ministre de la Défense concernant Israël. On serait tenté de penser qu’un ministre ayant exercé dans le domaine de la défense nationale et de la lutte contre le terrorisme sera forcément plus compréhensif envers les besoins et intérêts d’Israël, car les rapports entre responsables militaires des pays transcendent souvent les divergences ou tensions diplomatiques. Mais l’une des rares déclarations de Jean-Yves Le Drian concernant Israël risque de décevoir.

Le 13 juillet 2014, alors que commençait l’Opération Tsouk Eitan, Jean-Yves Le Drian avait attendu la riposte israélienne aux tirs de roquettes pour demander à l’Etat juif « de respecter le droit international, de faire preuve de mesure et de ne pas toucher les populations civiles ». Attitude typique de la France dès qu’il s’agit de la lutte anti-terroriste menée par Tsahal. Il avait exprimé le condamnations de la France des tirs de roquettes mais uniquement après la riposte israélienne.