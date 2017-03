Jean Michel Jarre en concert au pied de la forteresse de Massada

Pour la première fois en Israel , Jean Michel Jarre, le parrain de la musique électronique, donnera un concert au pied de la forteresse de Massada. Un lieu choisit par l’artiste pour sensibiliser le public au risque d’assèchement qui menace la mer morte. Le 6 avril prochain, dans l’endroit le plus bas sur terre, Jean Michel Jarre nous transportera vers les étoiles à travers un spectacle son et lumière hors du commun et déjà qualifié comme l’un des plus grands événements musicaux encore jamais organisé en Israel. Un voyage « écolo » et musical qui en mettra plein les yeux au public. Le spectacle sera retransmis en live.

Pour réserver : JMJ-israel.co.il