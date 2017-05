Israël utilise la VR pour entraîner ses soldats aux combats dans les tunnels

Une base militaire israélienne s’est équipée en technologies de réalité virtuelle pour entraîner ses soldats au combat. Les casques servent à reproduire les conditions d’une attaque dans les tunnels creusés à la frontière avec la bande de Gaza.

Pour ses entrainements quotidiens, une base militaire située en plein centre d’Israël recourt à la réalité virtuelle. En effet, les recrues de l’armée s’exercent au combat en sous-terrain à l’aide de casques fabriqués par Oculus, filiale de Facebook — par ailleurs accusée de vol de technologie –, et Vive, développé par HTC et Valve Corporation.

Comme le rapporte Bloomberg Technology, les soldats israéliens utilisent la réalité virtuelle pour se préparer aux attaques potentielles du Hamas à travers les tunnels qui se trouvent à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. La VR leur permet d’apprendre à évoluer, en solitaire ou en équipe, à travers ces champs de batailles étroits et sinueux.

DES CENTAINES DE MILLIERS DE DOLLARS INVESTIS

Les commandants peuvent ainsi confronter leurs troupes à des exercices impossibles à mettre en œuvre dans le monde physique, explique notamment un lieutenant-colonel à Bloomberg. L’armée israélienne a investi des centaines de milliers de dollars sur cette technologie, qui se décline en dix postes de travail et une expérience dans un tunnel avec un casque HTC Vive.

CONDITIONS RÉELLES

Après leur formation à l’aide de la VR, les soldats progressent dans un tunnel construit au dessus du sol, dont la forme peut être modifiée pour les entrainements. L’utilisation des casques Oculus et Vive doit ainsi permettre de reproduire les conditions réelles de combat à l’intérieur des tunnels creusés par des groupes palestiniens sous la bande de Gaza. En 2014, une opération militaire nommée Bordure Protectrice menée par Israël dans ces tunnels et dans plusieurs villes israéliennes avait causé la mort de plus de 2 000 Palestiniens et de 70 Israéliens.

D’après Bloomberg, si les tunnels ne sont peut-être pas un lieu stratégique décisif dans les combats entre Israël et le Hamas, ils peuvent avoir un impact psychologique non négligeable en agissant comme des « capteurs d’attention » pour les soldats. Le moyen le plus rapide et efficace de les détruire est de faire entrer les soldats à l’intérieur pour y placer les explosifs. Or, des pièges attendent souvent les militaires, note le lieutenant-colonel interrogé par le média américain.

L’armée israélienne souhaite augmenter le nombre de plateformes en réalité virtuelle à 20 sur cette base militaire, afin de permettre à une équipe entière de soldats de travailler ensemble. Par ailleurs, les militaires sont entrainés au démantèlement d’armes à l’aide d’un logiciel en réalité augmentée.

