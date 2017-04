Israël : ‘S’il n’y a pas d’électricité à Gaza, c’est à cause du Hamas’

La crise de l’électricité ne fait qu’empirer à Gaza, privant de courant de nombreux foyers, mais contrairement à ce que certains cherchent à faire croire, Israël n’est en rien responsable de cette situation. Pour faire le point, le général Yoav Mordehaï, chargé des opérations du gouvernement en Judée-Samarie, s’est adressé sur Facebook aux habitants de Gaza, leur expliquant la source du problème.

Il a entamé son message par cette question; “Pourquoi n’y a-t-il pas d’électricité à Gaza?”. Il a rappelé, dans ce contexte, que ‘le Hamas faisait payer les habitants pour leur consommation d’électricité mais ne transférait pas l’argent, comme on le lui demandait, à l’Autorité palestinienne ».

« Le Hamas, a-t-il écrit, utilise une partie de l’électricité pour creuser des tunnels (clandestins) et construire des maisons pour ses dirigeants … sans payer pour cela ».

Le général Mordehaï a poursuivi : “Le chef du Hamas Yahya Sinwar s’adresse à l’Iran. Alors pourquoi les Etats arabes et ceux du Golfe apporteraient leur aide à Gaza ? ». Et d’affirmer : « Le Hamas utilise ces fonds pour financer sa branche armée, pour se procurer du béton et d’autres matériels pour préparer une nouvelle guerre au lieu d’œuvrer pour restaurer l’économie de la région et favoriser l’aide humanitaire à la population’.