Israël dans le peloton de tête des économies innovantes.

Il y a entre 196 et 250 pays au monde suivant les définitions. Israël est classé 154e pour sa superficie et 97e pour sa population. Mais l’Etat juif occupe des places de premier plan dans l’innovation et la recherche.

L’agence économnique et financière Bloomberg établit chaque année un classement mondial appelé Bloomberg Innovation Index qui est particulièrement élogieux pour Israël pour 2017: avec une notation moyenne de 81,23 sur 100, Israël est 10e mondial pour l’économie innovante (11e en 2016). Dans les sous-classements, l’Etat juif est 1er mondial pour la recherche, 2e mondial pour les investissements dans la recherche et le développement 3e mondial pour le taux d’entreprises high-tech!

Les dix premières places sont occupées ainsi: 1. Corée du Sud, 2. Suède, 3. Allemagne, 4. Suisse, 5. Finlande, 6. Singapour, 7. Japon, 8. Danemark, 9. Etats-Unis et 10. Israël.

Israël dépasse ainsi des pays très développés tels que la France (11e), l’Autriche (12e), la Belgique (13e), la Norvège (14e), les Pays-Bas (15e), L’Irlande (16e) la Grande-Bretagne (17e) et l’Australie (18e). Le Canada est 20e et l’Italie 24e. Le premier pays arabe, la Tunisie arrive en 45e place.

Photo Illustration