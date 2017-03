Israël, partie prenante du programme nucléaire indien!

Un éditiorial du journal indien Hindustan Times a été consacré à la visite officielle du Premier ministre Neranda Mody en Israël prévue pour l’été. L’article qualifie déjà cette visite « d’historique » et note que l’attitude de l’Inde envers Israël est en train de changer du tout au tout, notamment sur le plan diplomatique: tournant le dos à une politique franchement anti-israélienne jusqu’aux années 1990, puis de lent réchauffement conditionné par les progrès dans le processus de paix israélo-palestinien, New-Delhi adopte aujourd’hui une attitude franchement pro-israélienne indépendamment de ce qui se passe dans le volet israélo-palestinien, d’autant plus que la sphère arabe palestinienne est de plus en plus contaminée par l’Islam radical, que New-Delhi craint plus que tout.

L’éditorial salue cette évolution, soulignant que l’Inde se doit d’agir en fonction de ses intérêts nationaux et non selon des positions idéologiques ou symboliques qui sont stériles.

Aujourd’hui, note le journal, Israël fait partie des trois plus grands fournisseurs de l’Inde en armement et l’Etat juif est le principal soutien de ce pays dans la lutte contre le terrorisme. Et de révéler qu’Israël est même associé au programme nucléaire indien! « Ceci montre que New-Delhi fait confiance à Israël sur le plan stratégique plus qu’à n’importe quel autre pays au monde », souligne l’article.

La rédaction de Hindustan Times relève aussi avec satisfaction que contrairement à ce que l’on aurait pu craindre, la fructueuse coopération entre l’Inde et Israël n’a aucunement porté atteinte aux relations de l’Inde avec les pays arabes, comme cela aurait été le cas à une époque, bien au contraire.

L’article conclut en disant que la visite du Premier ministre Narenda Mody en Israël ainsi que celle du Premier ministre Binyamin Netanyahou en Inde au début 2018 permettront de resserrer encore davantage les liens militaires, diplomatiques et économiques entre les deux pays qui deviennent de réels alliés stratégiques.

Photo Avi Ohayon / GPO