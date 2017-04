Israël Katz présente: la « voie ferrée de la paix »

Le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz a tenu une conférence de presse mercredi. Il a tenu à présenter son ambitieux projet de « voix ferrée de la paix régionale ». Il s’agit d’un plan prévoyant la création d’un réseau de chemins de fer qui relirait Israël aux pays du Golfe en passant par les zones contrôlées par l’Autorité Palestinienne, la Jordanie et l’Arabie saoudite.

Le ministre a indiqué qu’un tel réseau aiderait fortement au développement économique de la région. Il s’agit en fait d’un prolongement de la voie ferrée existante du « train de la Vallée ». Israël Katz a rappelé qu’aujourd’hui déjà, des milliers de camions venant de Turquie arrivent par bateaux au port de Haïfa, traversent Israël vers le Jordanie, les pays du Golfe et même l’Irak.

Le ministre israélien voit dans ce projet une manière de contourner la menace iranienne et celle des pirates sur le trafic commercial dans la région du Golfe persique et du détroit d’Ormuz. Selon Israël Katz, cette voie commerciale entre Occident et Orient serait plus courte, plus rapide et moins onéreuse que celle du trafic maritime.

Israël Katz a relevé les avantages pour Israël, qui renforcerait son rôle de pont et de lien entre l’Europe, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient.

« Ce programme serait bénéfique pour l’économie israélienne, palestinienne jordanienne et de celle des pays pragmatiques de la région » insiste le ministre. Il a indiqué compter sur le soutien des Etats-Unis et d’autres pays, dans la planification, le financement ou la réalisation de ce plan. Il en a parlé à l’émissaire américain Jason Grinblatt qui selon le ministre s’est dit impressionné et a promis d’évoquer le sujet avec le président Donald Trump.

Photo Marc-Israël Sellem / POOL