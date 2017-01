Israël Katz présente son plan global pour le conflit israélo-palestinien

Lors de la réunion du cabinet restreint politico-sécuritaire, le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz va présenter au gouvernement son plan personnel concernant le dossier israélo-palestinien, intitulé « L’Initiative israélienne ». Le ministre explique qu’au vu de la conjoncture régionale et mondiale complexe Israël doit initier une démarche unilatérale en concertation avec l’Administration Trump.

Parmi les propositions du ministre:

. Déconnexion totale de la bande de Gaza au moyen de la construction d’un port au large des côtes, d’une usine de retraitement des eaux et d’une centrale électrique. Israël conserverait la haute main sur la sécurité.

. Edification d’un réseau de voies ferrées depuis Haïfa vers le monde arabe sunnite du Proche-Orient auquel seraient reliés les Arabes palestiniens.

. Création d’une « métrople de Jérusalem » en élargissant le territoire municipal de la capitale afin de renforcer la majorité juive. Cette démarche incluerait l’annexion de Maale Adoumim, Guivat Zeev, du Goush Etzion et Beitar Illit. Ces villes et localités conserveraient cependant une autonomie administrative. Parallèlement, les quartiers arabes de Jérusalem se trouvant au-delà de la barrière de sécurité seraient réunis dans une structure municipale autonome.

Pour le ministre, ces premières étapes amélioreraient la position d’Israël et n’hypothéqueraient pas des pourparlers futurs avec l’Autorité Palestinienne. Israël Katz a cependant exprimé son opposition catégorique aux différents plans évoqués par certains hommes politiques de droite et qui prévoient l’annexion des zones C avec octroi de la citoyenneté israélienne à un certain nombre d’Arabes de ces zones.

Les plans de réglement provisoire ou définitif proposés par des personnalités de droite se multiplient, ce qui n’est pas une mauvaise chose car jusqu’à présent le concept « d’initiative unilatérale » était l’apanage exclusif de la gauche qui entend par ce terme des retraits territoriaux y compris sur Jérusalem.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90